Ηράκλειο: Συνελήφθη 80χρονος καλλιεργητής κάνναβης με τον νεότερο συνεργό του – Στο σπίτι τους βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και ξίφη

Σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση προχώρησαν σήμερα (22/6/2026)το πρωί, αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, συλλαμβάνοντας δύο άνδρες ηλικίας 47 και 80 ετών. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και σοβαρές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ εις βάρος τους σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την καταπολέμηση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της παράνομης οπλοκατοχής. Στην αξιοποίηση των στοιχείων συνέδραμαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) Ηρακλείου.

Το χρονικό του εντοπισμού και η επ’ αυτοφόρω σύλληψη

Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης εντοπίστηκε φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης, ενώ ο 80χρονος, φέρεται να πιάστηκε επ’ αυτοφώρω, να μεταβαίνει με επιβατηγό αυτοκίνητο (Ι.Χ.Ε.) στον χώρο και να εκτελεί καλλιεργητικές εργασίες.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της φυτείας, καθώς και από τις έρευνες που ακολούθησαν στην κοινή οικία των δύο συλληφθέντων και σε ποιμνιοστάσια που κατέχουν και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 34 δενδρύλλια κάνναβης που καλλιεργούνταν στο στάδιο της ανάπτυξης και είχαν ύψος έως 1,5 μέτρου, δύο πιστόλια με δύο γεμιστήρες, ένα πολεμικό τυφέκιο Kalashnikov με έναν γεμιστήρα, 46 πλήρη φυσίγγια, μία ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου, δύο κινητά τηλέφωνα, διάφορα καλλιεργητικά εργαλεία, καθώς και 963 πλαστικά ενώτια.

Οι κατηγορίες για ζωοκλοπή και η παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις που εμπίπτουν στην Αστυνομική Διάταξη περί ζωοκλοπής, και ειδικότερα η έλλειψη ενωτίων στα ζώα καθώς και η μη υποβολή της ετήσιας κτηνοτροφικής δήλωσης από πλευράς των κατηγορουμένων.

Το επιβατηγό όχημα κατασχέθηκε από τις αρχές ως μέσο διευκόλυνσης για την τέλεση των εν λόγω αξιόποινων πράξεων. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου για τα περαιτέρω, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί πλήρως το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Πηγή: Nea Kriti