Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 43χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Εντοπίστηκαν στην κατοχή του 28 συσκευασίες κάνναβης

Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα την Παρασκευή 12/6, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και πλήθος συσκευασιών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη στον Άγιο Παντελεήμονα έπειτα από αστυνομικό έλεγχο.
  • Στην κατοχή του εντοπίστηκαν 28 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ.
  • Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον 31 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας 43χρονος αλλοδαπός συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (12/6) στον Άγιο Παντελεήμονα, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο κατά τον οποίο εντοπίστηκαν ποσότητες κάνναβης έτοιμες προς διακίνηση.

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή, όταν έκριναν ύποπτο τον 43χρονο και τον κάλεσαν για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του 28 νάιλον συσκευασίες με κάνναβη, συνολικού βάρους 67 γραμμαρίων, καθώς και το χρηματικό ποσό των 145 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν επιπλέον ναρκωτικές ουσίες και εξοπλισμό που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνδέεται με τη διακίνηση.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 31 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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