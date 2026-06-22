Χαρακόπουλος στον Realfm 97,8: Ελπίζω να μην υπάρξει κόμμα Σαμαρά – Όταν ανοίγουν πληγές, χρειάζεται πολύς χρόνος για να επουλωθούν

Για την οικονομία, τις εκλογές, τα σενάρια πρόωρων εκλογών και το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μίλησε ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

Αναφερόμενος στην κατάσταση της οικονομίας, με αφορμή και το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών, με τίτλο 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, δήλωσε: «Νομίζω είναι μια πάρα πολύ στρεβλή ανάγνωση της πραγματικότητας που βιώνουμε. Εγώ δεν θα υποστηρίξω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, αλλά το γεγονός και μόνο ότι πριν από μια δεκαετία, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας ήταν ο αποδιοπομπαίος τράγος στο Eurogroup και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών είναι πρόεδρος του Eurogroup, δείχνει την τεράστια απόσταση που έχει καλύψει η χώρα στο επίπεδο προόδου της οικονομίας. Το γεγονός ότι άλλες χώρες μπαίνουν σε διαδικασία δημοσιονομικού ελλείμματος και εποπτείας και η Ελλάδα έχει βγει από αυτή τη διαδικασία, μαρτυρά επίσης του λόγου το αληθές, ότι βρισκόμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Να μην θυμίσω πού βρισκόταν ο κατώτατος μισθός και πού είναι σήμερα, να μην θυμίσω ότι η χώρα είναι στο 80% της αγοραστικής αξίας του μέσου Ευρωπαίου πολίτη, δηλαδή πάνω από άλλες 6 χώρες, ότι έχει υπερδιπλασιάσει τον ρυθμό ανάπτυξης».

«Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Βεβαίως καταβάλλεται προσπάθεια για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ακρίβειας που είναι υπαρκτό, ο πληθωρισμός, ο οποίος όμως εν πολλοίς και αυτός είναι αποτέλεσμα εξωγενών κρίσεων, αρχικά του πολέμου στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Ευελπιστούμε ότι η συμφωνία που φαίνεται ότι καταλήγουν οι ΗΠΑ με το Ιράν θα οδηγήσει σε γενναία αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας, οι οποίες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τον πληθωρισμό και στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Στο παρελθόν που παρασυρθήκαμε, όταν υπόσχονταν μαγικές λύσεις, το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Βλέπουμε τώρα και την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα, με άλλο όχημα ως κομματικό σχηματισμό, διότι έχει φθαρεί ανεπανόρθωτα το κόμμα με το οποίο πολιτεύτηκε και κέρδισε την εξουσία…» τόνισε ο κ. Χαρακόπουλος.

Τι είπε για τον Τσίπρα και την ΕΛΑΣ

Ερωτηθείς εάν ο κύριος αντίπαλος της ΝΔ στις εκλογές είναι η ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, είπε: «Στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι το κόμμα του έρχεται δεύτερο. Προφανώς το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κάνει την αυτοκριτική του, αλλά δεν είναι ζήτημα που αφορά εμάς. Εκείνο που έχει μια αξία να τονίσει κανείς είναι το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας έχει πραγματικά ένα τάλαντο επικοινωνιακό, διότι έφυγε με 17% από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εκλογές του 2023, και επανέρχεται τώρα ως κάτι νέο και ελπιδοφόρο, μετά το λεγόμενο rebranding και στις δημοσκοπήσεις είναι κάτω από τα ποσοστά με τα οποία αποχώρησε ως αποτυχημένος αρχηγός».

Σχετικά με τα νέα πρόσωπα που εμφανίζονται να εκπροσωπούν την ΕΛΑΣ και τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει είπε μεταξύ άλλων: «Δεν θέλει να ταυτιστεί προφανώς με πρόσωπα από την ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ την οποία είχε βάλει στον εξώστη, αλλά το ζητούμενο είναι πέρα από το ποιος μιλάει και το τι λέει. Έχει αλλάξει κάτι στην πολιτική ρητορική, στις προτάσεις που παρουσιάζει; Ακούμε μία πλειοδοσία για δωρεάν παροχές, όπως τα δωρεάν εισιτήρια. Θυμίζει λίγο το «δεν πληρώνω» και είδατε το αποτέλεσμα».

«Ακούω για φορολόγηση των μερισμάτων. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη που μείωσε ή κατήργησε 83 φόρους, μείωσε και τον φόρο των μερισμάτων και τελικά πέτυχε να έχουμε διπλάσια έσοδα σε σχέση με την προηγούμενη φορολόγηση των μερισμάτων. Οδεύοντας προς τις εκλογές, θα ακούσουμε πολλά. Έχει αξία το γεγονός ότι για πρώτη φορά σε εκλογές, υπάρχει η δυνατότητα κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων. Με νόμο που ψηφίσαμε το 2023 μπορούν τα κόμματα να καταθέσουν τα προεκλογικά τους προγράμματα προς κοστολόγηση στο ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Μένει να δούμε πόσα και ποια κόμματα θα το κάνουν», συμπλήρωσε ο κ. Χαρακόπουλος.

Όσον αφορά την πρόταση στελέχους της ΕΛΑΣ για φορολόγηση 1.500 ισχυρών ΑΦΜ, ανέφερε: «Έχουμε ακούσει πολλά. Όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι, λένε στην πατρίδα μου τη Θεσσαλία. Για αυτό ακριβώς, πέρα από το τι λένε ο κ. Τσίπρας και τα στελέχη του, έχει μια αξία αυτό να κοστολογηθεί και να πιστοποιηθεί από ένα ανεξάρτητο δημοσιονομικό συμβούλιο. Να δούμε δηλαδή αν αυτά που παρουσιάζουν ως πιθανά έσοδα, είναι έτσι. Σας ανέφερα ένα παράδειγμα νωρίτερα για τη φορολόγηση των μερισμάτων. Με τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων, πετύχαμε διπλάσια φορολογικά έσοδα. Το ζήτημα είναι και τι μήνυμα θα στείλει με την πολιτική που λέει ο κ. Τσίπρας.»

«Η χώρα κατάφερε να έχει διπλασιάσει τον ρυθμό ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, προσελκύοντας επενδύσεις. Αν τρομοκρατήσει το επιχειρείν, ποιος θα έρθει να επενδύσει στη χώρα; Χρειάζεται περισσότερη σύνεση. Το επόμενο διάστημα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει μια ολοκληρωμένη οικονομική πρόταση. Έτσι κι αλλιώς, οδεύοντας προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου η κυβέρνηση παρουσιάζει την οικονομική πολιτική για το επόμενο οικονομικό έτος, και τα κόμματα της αντιπολίτευσης συνήθως παρουσιάζουν σκέψεις και προτάσεις, τις περισσότερες φορές ακοστολόγητες» πρόσθεσε o Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

Όπως είπε, στόχος της ΝΔ είναι η αύξηση των εισοδημάτων με αυξήσεις μισθών. «Με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είδατε αυξήσεις μισθών και μείωση φόρων, άρα αύξηση συνολικά του εισοδήματος. Αν προσθέσει κανείς τον πληθωρισμό στην επταετία και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί στους μισθούς και τις μειώσεις φόρων, θα δει ότι υπάρχει ένα καθαρό ισοζύγιο υπέρ των πραγματικών εισοδημάτων», τόνισε, ενώ, παρότι παραδέχθηκε πως η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι χαμηλή, σημείωσε πως είναι «σε καλύτερο επίπεδο από αυτό που θέλει να παρουσιάσει η αξιωματική αντιπολίτευση». «Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση αυτή κατάφερε να πετύχει σταθερότητα και αυτό είναι ένα άυλο κεφάλαιο το οποίο δεν πρέπει να χάσουμε. Για να συνεχίσουμε να προσελκύουμε επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας» υποστήριξε.

Ο χρόνος των εκλογών

Όσον αφορά τον χρόνο των εκλογών, εάν δηλαδή ο ίδιος τάσσεται υπέρ της κάλπης το φθινόπωρο ή την άνοιξη, τόνισε: «Ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι έχει διαθέτει θεσμική υπευθυνότητα. Οι εκλογές θα πρέπει να γίνουν στο τέλος της τετραετίας και νομίζω ότι αυτό είναι και ένα διαφορετικό μήνυμα, το οποίο επιδεικνύει αυτός ο Πρωθυπουργός και αυτή η κυβέρνηση, ότι σέβεται τους θεσμούς, δεν τους χρησιμοποιεί και δεν τους εργαλειοποιεί για πολιτικά οφέλη. Αν και είμαι απόλυτα πεπεισμένος, ότι του χρόνου την άνοιξη, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα έχουμε εκλογές, και το πολιτικό περιβάλλον θα είναι καλύτερο για την χώρα και η σταθερότητα θα έχει εμπεδωθεί και τα αποτελέσματα στην οικονομία θα είναι ακόμη καλύτερα».

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος 1 δισ., μπορεί και παραπάνω, στη ΔΕΘ προκειμένου να ανακοινωθούν μέτρα περαιτέρω στήριξης της μεσαίας τάξης, των αδύναμων συμπολιτών μας , περαιτέρω μείωσης φόρων και ενίσχυσης των εισοδημάτων. Άρα λοιπόν έχουμε μπροστά μας ακόμη σχεδόν έναν χρόνο να εξαντλήσουμε την υλοποίηση του κυβερνητικού μας προγράμματος» είπε ο κ. Χαρακόπουλος.

Τα σενάρια για κόμμα Σαμαρά

Τέλος, ερωτηθείς για το κατά πόσο ανησυχεί τη ΝΔ το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε ορισμένους νομούς της Πελοποννήσου εμφανίζεται να έχει διψήφια ποσοστά, σχολίασε: «Η απόσταση ανάμεσα στις δημοσκοπήσεις για κόμματα που δεν έχουν εμφανιστεί, με την πραγματικότητα, είναι πόσο μεγάλη. Το έχουμε δει και με κόμματα, τα οποία στο τέλος δεν εμφανίστηκαν καθόλου στην κάλπη. Διαβάζω κι εγώ τη σχετική δημοσιογραφική ενημέρωση ότι θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά. Ελπίζω να μην υπάρξει».

Υποστήριξε ότι γέφυρες με τον Αντώνη Σαμαρά «υπήρξαν αλλά το ζήτημα είναι να υπάρχει διάθεση και από την άλλη πλευρά», ενώ συμπλήρωσε: «Έπειτα από μια πολυτάραχη πολιτική διαδρομή, μετά την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και την πολιτική έρημο που διέβη και ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς, είχε μια δεύτερη ευκαιρία και έγινε πραγματικά ένας καλός Πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι και για την πολιτική υστεροφημία του ιδίου, δεν θα ήταν σωστό να προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου κόμματος και όταν ανοίγουν πληγές, χρειάζεται πολύς χρόνος για να επουλωθούν».

«Το 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και διεκδικούσε την Πρωθυπουργία. Ανακοινώθηκε η συμμετοχή στους συνδυασμούς του κόμματος του άλλοτε στενού του συνεργάτη, του Συμπιλίδη, και λίγες ημέρες μετά, υπό το βάρος της οργής του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας ανακοινώθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Λοιπόν, οι πληγές όταν ανοίγουν, χρειάζονται πολύ χρόνο να επουλωθούν. Ελπίζω να μην ανοιχτούν νέες πληγές» κατέληξε ο κ. Χαρακόπουλος.