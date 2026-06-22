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Πάτρα: Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Η ιατροδικαστική εξέταση για το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας δεν έδειξε σημάδια κακοποίησης, παρά τα αρχικά τραύματα. Το βρέφος εισήχθη με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τις αρχές, οι οποίες συνέλαβαν τη μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανατροπή στην υπόθεση του βρέφους στην Πάτρα: Δεν προέκυψαν στοιχεία για κακοποίησή του, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση.
  • Το 7 μηνών μωράκι εισήχθη το περασμένο Σάββατο στο Καραμανδάνειο με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τις αρχές.
  • Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ υποστήριξε ότι το παιδί έπεσε από την κούνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανατροπή με το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στην Πάτρα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για κακοποίησή του.

Πάτρα: Συνελήφθη η μητέρα του βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο με κάταγμα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση του παιδιού, με βάση τα τραύματα που φέρει, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το μωράκι, που είναι καλά τώρα στην υγεία του, εισήχθη το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο, με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7 μηνών βρέφος με κάταγμα και τραύματα – Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Οι γιατροί θορυβήθηκαν λόγω της κατάστασης της υγείας του και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί σχετική έρευνα.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όπως η ίδια υποστήριξε στις αρχές, το βρέφος έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.

 

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