Πάτρα: Δεν προέκυψαν σημάδια κακοποίησης του 7 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

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Ανατροπή με το 7 μηνών βρέφος που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στην Πάτρα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία για κακοποίησή του.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, δεν προκύπτει τελικά κακοποίηση του παιδιού, με βάση τα τραύματα που φέρει, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Το μωράκι, που είναι καλά τώρα στην υγεία του, εισήχθη το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο, με κάταγμα στον μηρό και εκδορές στο κεφάλι.

Οι γιατροί θορυβήθηκαν λόγω της κατάστασης της υγείας του και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διενεργηθεί σχετική έρευνα.

Η μητέρα του βρέφους συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όπως η ίδια υποστήριξε στις αρχές, το βρέφος έπεσε από την κούνια, την ώρα που είχε πάει να ετοιμάσει γάλα για το άλλο της παιδί.