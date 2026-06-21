Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7 μηνών βρέφος με κάταγμα και τραύματα – Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Ένα βρέφος 7 μηνών νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας με κάταγμα στο μηρό και τραύματα στο κεφάλι, με τους γιατρούς να εκφράζουν βάσιμες υποψίες για κακοποίηση. Το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα τις αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα.

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Φωτογραφία: Unpslash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας νοσηλεύεται βρέφος 7 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε φέροντας κάταγμα στο μηρό και τραύματα στο κεφάλι.
  • Οι γιατροί εκτιμούν ότι η φύση και ο συνδυασμός των τραυμάτων προκαλούν βάσιμες υποψίες για κακοποίηση, καθώς δεν δικαιολογούνται από κάποιο τυχαίο ατύχημα.
  • Το νοσοκομείο ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, με την Υπηρεσία Ασφαλείας να εξετάζει την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή και να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες.

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές και το ιατρικό προσωπικό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, μετά την εισαγωγή ενός βρέφους Ρομά, μόλις 7 μηνών, το Σάββατο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας κάταγμα στο μηρό και τραύματα στο κεφάλι. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr από ιατρικές πηγές, η φύση και ο συνδυασμός των τραυμάτων του βρέφους προκαλούν βάσιμες υποψίες για κακοποίηση. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματα στο κεφάλι και το κάταγμα στο μηρό δεν δικαιολογούνται από κάποιο τυχαίο ατύχημα. Η διαπίστωση αυτή κινητοποίησε αμέσως το νοσοκομείο, το οποίο προχώρησε σε άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχει ήδη λάβει γνώση η Υπηρεσία Ασφαλείας, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή όλες τις παραμέτρους και το περιβάλλον του παιδιού για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή.

 

 

 

 

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