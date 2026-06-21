Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 7 μηνών βρέφος με κάταγμα και τραύματα – Ερευνάται το ενδεχόμενο κακοποίησης

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές και το ιατρικό προσωπικό στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, μετά την εισαγωγή ενός βρέφους Ρομά, μόλις 7 μηνών, το Σάββατο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο φέροντας κάταγμα στο μηρό και τραύματα στο κεφάλι. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr από ιατρικές πηγές, η φύση και ο συνδυασμός των τραυμάτων του βρέφους προκαλούν βάσιμες υποψίες για κακοποίηση. Οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι τα τραύματα στο κεφάλι και το κάταγμα στο μηρό δεν δικαιολογούνται από κάποιο τυχαίο ατύχημα. Η διαπίστωση αυτή κινητοποίησε αμέσως το νοσοκομείο, το οποίο προχώρησε σε άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Για το περιστατικό έχει ήδη λάβει γνώση η Υπηρεσία Ασφαλείας, προκειμένου να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή όλες τις παραμέτρους και το περιβάλλον του παιδιού για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκαν τα τραύματα, αντιμετωπίζοντας την υπόθεση ως εξαιρετικά σοβαρή.