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Περιστέρι: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για παράβαση του νόμου περί όπλων

Επτά ανήλικοι συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής στο Περιστέρι, κατηγορούμενοι για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, μετά από κλήση περιοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν σιδερογροθιά, σουγιάς, κουζινομάχαιρο και τροποποιημένη κροτίδα, ενώ οι κάτοικοι αναφέρουν συχνά περιστατικά έντασης στο συγκεκριμένο σημείο

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το βράδυ της Κυριακής συνελήφθησαν επτά ανήλικοι στο Περιστέρι, μετά την κλήση περιοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή.
  • Οι νεαροί κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν σιδερογροθιά, σουγιάς, κουζινομάχαιρο και κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά.
  • Στην περιοχή είχε σημειωθεί αντίστοιχο επεισόδιο και το προηγούμενο απόγευμα, με τους κατοίκους να κάνουν λόγο για συχνά περιστατικά έντασης στο συγκεκριμένο σημείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το βράδυ της Κυριακής συνελήφθησαν επτά ανήλικοι στο Περιστέρι, μετά την κλήση περιοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σιδερογροθιά, σουγιάς, κουζινομάχαιρο, κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά και γάντια μηχανής.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε στις περίπου 20:30 στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Αγαθών, με πληροφορίες από κατοίκους να αναφέρουν ότι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα, πριν την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εντόπισε τελικά επτά άτομα ηλικίας 14 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων αλβανικής καταγωγής και οι υπόλοιποι ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και Ρομά.

Στην περιοχή, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε σημειωθεί αντίστοιχο επεισόδιο και το προηγούμενο απόγευμα, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συχνά περιστατικά έντασης στο συγκεκριμένο σημείο.

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