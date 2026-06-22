Περιστέρι: Συνελήφθησαν 7 ανήλικοι για παράβαση του νόμου περί όπλων

Το βράδυ της Κυριακής συνελήφθησαν επτά ανήλικοι στο Περιστέρι, μετά την κλήση περιοίκων για επικείμενη συμπλοκή στην περιοχή.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι νεαροί κατηγορούνται για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σιδερογροθιά, σουγιάς, κουζινομάχαιρο, κροτίδα τροποποιημένη με καρφιά και γάντια μηχανής.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, σημειώθηκε στις περίπου 20:30 στη συμβολή των οδών Πτολεμαΐδας και Αγαθών, με πληροφορίες από κατοίκους να αναφέρουν ότι είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άτομα, πριν την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία εντόπισε τελικά επτά άτομα ηλικίας 14 έως 17 ετών, δύο εκ των οποίων αλβανικής καταγωγής και οι υπόλοιποι ημεδαποί, μεταξύ των οποίων και Ρομά.

Στην περιοχή, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε σημειωθεί αντίστοιχο επεισόδιο και το προηγούμενο απόγευμα, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συχνά περιστατικά έντασης στο συγκεκριμένο σημείο.