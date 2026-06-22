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Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

Σε εξέλιξη φωτιά στον Ελεώνα – Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν, δεν απειλούνται κατοικίες

Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα βορειοανατολικά του δήμου Ελεώνα, με το Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις, χωρίς να κινδυνεύει το οικιστικό κομμάτι της περιοχής.

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Επιχειρούν 37 Πυροσβέστες και εναέρια μέσα
Πηγή: Permissos.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις στα Βόρεια Ανατολικά του δήμου Ελεώνα.
  • Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεσή της, με 37 πυροσβέστες, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει το οικιστικό κομμάτι της περιοχής. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Βόρεια Ανατολικά του δήμου Ελεώνα, στη Βοιωτία, με το Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει το οικιστικό κομμάτι της περιοχής.

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Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα ενώ από αέρος  επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.

Φωτιά στη Βοιωτία: Καίγεται δασική έκταση στο Ακραίφνιο – Μήνυμα από το 112

 

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