Σε εξέλιξη φωτιά στον Ελεώνα – Ισχυρές δυνάμεις επιχειρούν, δεν απειλούνται κατοικίες

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Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Βόρεια Ανατολικά του δήμου Ελεώνα, στη Βοιωτία, με το Πυροσβεστικό Σώμα να επιχειρεί με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κινδυνεύει το οικιστικό κομμάτι της περιοχής.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδικές και γεωργικές εκτάσεις. Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 11 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή και από υδροφόρες των ΟΤΑ.