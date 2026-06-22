Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τις εισαγγελικές αρχές του Βελγίου – Τι απαντά ο ίδιος

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Ένταλμα σύλληψης εξέδωσαν οι εισαγγελικές αρχές του Βελγίου σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο πλαίσιο της έρευνας για το Qatargate.

Ο πρώην Επίτροπος συμμετείχε σε ΜΚΟ του πρώην ευρωβουλευτή Αντόνιο Παντσέρι, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη ενημερωθεί οι ελληνικές δικαστικές αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητας του κ. Αβραμόπουλου απαιτείται η άρση της ασυλίας του από τη Βουλή.

Όπως προβλέπεται από τη διαδικασία, ο φάκελος με τα στοιχεία από τις Βελγικές αρχές θα διαβιβαστεί από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, μέσω του υπουργείου Δικαιοσύνης, θα καταλήξει στη Βουλή για τις απαιτούμενες ενέργειες.

Τι απαντά ο ίδιος

Η πλευρά του Δημήτρη Αβραμόπουλου υποστηρίζει ότι έχει δηλώσει όλες τις αμοιβές από ΜΚΟ στο Πόθεν Έσχες του. Επίσης τονίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και πως δεν ισχύει ισχύει τίποτα από αυτά για τα οποία τον κατηγορούν.

Στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωνε σχετικά:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό FightImpunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ BernardCazeneuve και η Γερουσιαστής EmmaBonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της ευρωπαϊκής επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την ανεξάρτητη επιτροπή ηθικής (Independent EthicalCommittee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο. (τελικό ποσό: 3.750€)

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομα μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».