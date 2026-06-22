Κουτσούμπας: «Η ζωή μας δεν είναι excel»

Την ευκαιρία να συζητήσει με νέους ανθρώπους για ό,τι τους απασχολεί είχε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας.

Μεταξύ όσων συζήτησαν σε ένα μικρό «πηγαδάκι» ετέθη και το θέμα των «κοστολογημένων προτάσεων» των άλλων κομμάτων για τη νεολαία.

«Η ζωή μας δεν είναι excel» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, τονίζοντας, στη συνέχεια, ότι «οι κοστολογημένες προτάσεις όπου τις ακούτε και όποιον τις λέει να φεύγετε μακριά. Γιατί το κόστος είναι μόνο για το λαό και τη νεολαία. Αυτοί κρατάνε τα κέρδη για τους λίγους, για τους μεγάλους, για τα μεγάλα συμφέροντα».

Δείτε βίντεο με τον διάλογο που είχε ο Δημήτρης Κουτσούμπας με τους νέους: