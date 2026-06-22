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Ρόδος: Παιδί 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Ένα αγοράκι 2 ετών τραυματίστηκε στη Ρόδο, πέφτοντας από μπαλκόνι 2ου ορόφου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παιδί, αλβανικής καταγωγής, νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική με κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου, αλλά βρίσκεται εκτός κινδύνου και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την υγεία του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε παιδιατρική κλινική νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2 ετών, που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και τραυματίστηκε, προχθές, στη Ρόδο.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.
  • Η κατάσταση του αγοριού δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου και οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε παιδιατρική κλινική νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2 ετών, που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και τραυματίστηκε, προχθές, στη Ρόδο.

Το ατύχημα, που θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερη κατάληξη, έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παιδί, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το αγοράκι νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.

 

 

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