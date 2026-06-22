Ρόδος: Παιδί 2 ετών έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Σε παιδιατρική κλινική νοσηλεύεται ένα αγοράκι μόλις 2 ετών, που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και τραυματίστηκε, προχθές, στη Ρόδο.

Το ατύχημα, που θα μπορούσε να έχει πολύ χειρότερη κατάληξη, έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το παιδί, αλβανικής καταγωγής, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο τη Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Δημοκρατικής», το αγοράκι νοσηλεύεται σε παιδιατρική κλινική και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Οι θεράποντες γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, με τα πρώτα στοιχεία να είναι θετικά.