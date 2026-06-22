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Ιράν: «Δεν διαπραγματευτήκαμε το πυρηνικό πρόγραμμα στην Ελβετία» – Στο Ομάν ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης

Το Ιράν διαψεύδει ότι αποδέχθηκε νέες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναχώρησε για το Ομάν για συνομιλίες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας και σταθεροποίησης των ρυθμίσεων για τα Στενά του Ορμούζ.

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Διεθνή Νέα

Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν δεν αποδέχθηκε νέες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.
  • Το Ιράν διαψεύδει δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, περί συμφωνίας για επιστροφή επιθεωρητών του IAEA, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της συνεργασίας με τον Οργανισμό βάσει υφιστάμενων διαδικασιών.
  • Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναχώρησε για το Ομάν, όπου θα συναντηθεί με τον Σουλτάνο για διμερή συνεργασία και τη σταθεροποίηση των Στενών του Ορμούζ.

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Το Ιράν δεν αποδέχθηκε νέες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελβετία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, δήλωσε στο πρακτορείο IRNA ότι η Τεχεράνη δεν διαπραγματεύθηκε το πυρηνικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων.

Η διάψευση των δηλώσεων Βανς

Ο Μπαγαεΐ πρόσθεσε ότι η συνεργασία του Ιράν με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA) θα συνεχιστεί σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το ιρανικό κοινοβούλιο και των αποφάσεων του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος υποστήριξε ότι το Ιράν συμφώνησε να επιτρέψει την επιστροφή επιθεωρητών του IAEA στη χώρα.

Στο Ομάν ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, αναχώρησε για το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό του στο Telegram.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να συναντηθεί με τον Σουλτάνο του Ομάν, ενώ στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας και οι κοινές προσπάθειες για τη σταθεροποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

Μαζί του και ο Αραγτσί

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τον Γκαλιμπάφ συνοδεύει ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, καθώς και μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας της Τεχεράνης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία και ενώ παραμένει στο επίκεντρο η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

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