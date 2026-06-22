ΗΠΑ: Η ανάρτηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας για το Μουντιάλ που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – Γιατί διεγράφη

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Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) διέγραψε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνέδεε το επιτυχημένο ξεκίνημα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την αντιμεταναστευτική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Sky News, η ανάρτηση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή σε πλατφόρμες όπως το X και το Facebook, μετά τη νίκη των ΗΠΑ με 2-0 επί της Αυστραλίας.

Η αναφορά στο «τείχος» του Τραμπ

Η εικόνα παρέπεμπε ευθέως σε μία από τις πιο γνωστές πολιτικές του Τραμπ κατά την πρώτη προεδρική του θητεία, την κατασκευή τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού με στόχο, όπως υποστήριζε τότε, τον περιορισμό της παράτυπης μετανάστευσης.

Η ανάρτηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επικριτές να κατηγορούν το υπουργείο ότι χρησιμοποιεί ένα αθλητικό γεγονός για να προωθήσει την αντιμεταναστευτική ατζέντα της κυβέρνησης.

Παραμένει άλλη ανάρτηση με σύνθημα «Υπερασπιστείτε την πατρίδα μας»

Παρά τη διαγραφή της επίμαχης δημοσίευσης, μία ακόμη ανάρτηση του υπουργείου στο X παραμένει διαθέσιμη.

Σε αυτή εμφανίζονται παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ να πανηγυρίζουν γκολ, συνοδευόμενοι από τις φράσεις «OUR SOIL» («Το έδαφός μας») και «Defend our homeland» («Υπερασπιστείτε την πατρίδα μας»).

Η καλύτερη εκκίνηση από το 1930

Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ έχει ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές για πρώτη φορά από το 1930, με τη χώρα να αποτελεί την κύρια διοργανώτρια του τουρνουά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παρακολουθήσει μέχρι στιγμής κάποιον αγώνα της διοργάνωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 12 από τους 26 ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην αποστολή των ΗΠΑ έχουν μεταναστευτική ή διασπορική καταγωγή.