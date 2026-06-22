Daily Mail: Ο «προσωπικός εχθρός» του Πούτιν πέθανε αφού κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια – Είχε αποκαλύψει τη σχέση του με την Ολυμπιονίκη γυμνάστρια

Ένας δημοσιογράφος που είχε χαρακτηριστεί ως «προσωπικός εχθρός» του Βλαντιμίρ Πούτιν, αφότου αποκάλυψε την κρυφή σχέση του Ρώσου προέδρου με την Ολυμπιονίκη γυμνάστρια Αλίνα Καμπάεβα, έχασε τη ζωή του στη Λετονία μετά από κατάποση δηλητηριωδών μανιταριών.

Ο Γκριγκόρι Νεχορόσεφ πέθανε σε ηλικία 69 ετών στην πρωτεύουσα Ρίγα, όπου ζούσε εξόριστος ως πολιτικός πρόσφυγας εδώ και 11 χρόνια. Ο Νεχορόσεφ ήταν ο αρχισυντάκτης της ρωσικής εφημερίδας Moskovsky Korrespondent, η οποία το 2008 είχε αποκαλύψει ότι ο Πούτιν σχεδίαζε να χωρίσει τη σύζυγό του, Λουντμίλα, για να παντρευτεί τη νεαρή αθλήτρια. Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Delfi, ο δημοσιογράφος ήταν πάντα ιδιαίτερα νευρικός κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λετονία, φοβούμενος πιθανό χτύπημα από πληρωμένους εκτελεστές του Κρεμλίνου.

Το μοιραίο γεύμα και οι συνθήκες του θανάτου

Φιλικά πρόσωπα του δημοσιογράφου, ανέφεραν ότι άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, αφού κατανάλωσε μανιτάρια που είχε μαζέψει ο ίδιος από την αυλή του.

Αν και ο Νεχορόσεφ θεωρούνταν έμπειρος γνώστης των μανιταριών, αυτά αποδείχθηκαν δηλητηριώδη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις λετονικές Αρχές για το περιστατικό, ωστόσο έχει ήδη διαταχθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Στενοί του συνεργάτες εξέφρασαν τη βαθιά τους έκπληξη για το συμβάν, περιγράφοντάς τον ως έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια και με σχέδια για το μέλλον, που δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Οι απειλές και το ιστορικό της αποκάλυψης

Η δημοσιοποίηση του ειδυλλίου το 2008 είχε προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση του Ρώσου προέδρου, ο οποίος είχε επιτεθεί δημόσια σε όσους «εισβάλλουν στις ζωές των άλλων με τις ερωτικές τους φαντασιώσεις». Αμέσως μετά το δημοσίευμα, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας και πρώην πράκτορας της KGB, Αλεξάντρ Λεμπέντεφ, αναγκάστηκε να κλείσει το έντυπο, ενώ ο Νεχορόσεφ ανακρίθηκε με απειλές από τις μυστικές υπηρεσίες και διέφυγε στο εξωτερικό.

Παρά τις τότε διαψεύσεις, η σχέση του Πούτιν με την 43χρονη σήμερα Καμπάεβα θεωρείται πλέον δεδομένη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, ηλικίας 11 και 7 ετών.

Πηγή: Daily Mail: