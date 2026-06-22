Τέσσερις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και μπαράζ προστίμων από το Πυροσβεστικό Σώμα

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Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τέσσερις πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν, σε περιοχές της Χαλκιδικής, της Θεσσαλονίκης, της Βοιωτίας και της Λάρισας.

Στη Χαλκιδική, συνελήφθη 55χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκιδικής, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 17:08, σε αγροτική περιοχή εκτός του χωριού Δουμπιά, του Δήμου Πολυγύρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση γεωργικού καταστροφέα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Στη Θεσσαλονίκη, ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 60 ετών, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Θεσσαλονίκης, για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Ιουνίου 2026 και ώρα 13:19, στο Βιομηχανικό Πάρκο Νέας Ραιδεστού, του Δήμου Θέρμης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη χρήση τροχού, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Οι πυρκαγιές δημιούργησαν κίνδυνο για παρακείμενες εκτάσεις ή εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει άμεση επέμβαση και διερεύνηση από τις αρμόδιες ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, οι υπαίτιοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο, της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 22 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 458 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 489.969,945 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 115 συλλήψεις, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 109 (94,78%) είναι από αμέλεια και οι 6 (5,22%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις. Το Πυροσβεστικό Σώμα, υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: Ert News