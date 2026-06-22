Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή των Τσαϊριών, στην Περαία Θεσσαλονίκης, το απόγευμα της Κυριακής 21/6/2026, η οποία τέθηκε σε ύφεση έπειτα από κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων. Η φωτιά προκάλεσε έκλυση πυκνού μαύρου καπνού λόγω καύσης απορριμμάτων, οδηγώντας σε προειδοποιητικό μήνυμα 112 προς τους κατοίκους για παραμονή σε κλειστούς χώρους. Ο δήμαρχος Θερμαϊκού και οι αγανακτισμένοι κάτοικοι επισημαίνουν το χρόνιο πρόβλημα υποβάθμισης και τις συχνές πυρκαγιές στην περιοχή.

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Θεσσαλονίκη, Περαία, φωτιά
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε ύφεση τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (21/6/2026) στην περιοχή των Τσαϊριών, στην Περαία Θεσσαλονίκης, έπειτα από μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Είχε προηγηθεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους για παραμονή σε κλειστούς χώρους, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν 31 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η φωτιά έκαψε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, προκαλώντας πυκνούς μαύρους καπνούς που επιβάρυναν την ποιότητα του αέρα, ενώ οι κάτοικοι κάνουν λόγο για συνεχείς πυρκαγιές τα τελευταία έξι χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

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Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση αλλά και μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, γεγονός που προκάλεσε την έκλυση πυκνού μαύρου καπνού που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς.

Την ανάγκη να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα υποβάθμισης της περιοχής δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος ενώ αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι που κάνουν λόγο για συνεχείς εκδηλώσεις πυρκαγιάς κάθε καλοκαίρι τα τελευταία τουλάχιστον έξι χρόνια.

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