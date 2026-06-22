Θεσσαλονίκη: Σε ύφεση η φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία

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Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, ενώ μέχρι να πέσει το σκοτάδι επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Νωρίτερα, κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 που τους εφιστούσε την προσοχή στους καπνούς και τους καλούσε να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση αλλά και μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, γεγονός που προκάλεσε την έκλυση πυκνού μαύρου καπνού που επιβαρύνει σημαντικά την ποιότητα του αέρα στην περιοχή. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στο σημείο προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κατάσβεση της φωτιάς.

Την ανάγκη να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα υποβάθμισης της περιοχής δήλωσε στην ΕΡΤ3 ο δήμαρχος Θερμαϊκού Θεόδωρος Τζέκος ενώ αγανακτισμένοι είναι οι κάτοικοι που κάνουν λόγο για συνεχείς εκδηλώσεις πυρκαγιάς κάθε καλοκαίρι τα τελευταία τουλάχιστον έξι χρόνια.