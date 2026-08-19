Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της – «Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα καθόλου»

Τριάντα τριών ετών έγινε πριν από λίγες ημέρες η Ιωάννα Τούνη. Η influencer και επιχειρηματίας γιόρτασε την σημαντική αυτή στιγμή για την ίδια, με αγαπημένα της πρόσωπα στις Μαλδίβες. Εδώ και λίγες ημέρες έχει επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη και στην καθημερινότητά της. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου, πήγε στην εταιρεία ρούχων που διατηρεί, όπου και δέχτηκε μία όμορφη έκπληξη από τους συνεργάτες της.

Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν στη διάρκεια μιας σύσκεψης, συνεργάτες της μπήκαν στο γραφείο με μία τούρτα, προκειμένου να γιορτάσουν τα γενέθλιά της.

Η Ιωάννα Τούνη δεν έκρυψε την έκπληξή της, αλλά και την χαρά και την ευγνωμοσύνη της, για την κίνηση των ανθρώπων με τους οποίους συνεργάζεται για την εταιρεία της.

Στο βίντεο που δημοσίευσε με την μορφή του Instagram story, έγραψε: «Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα καθόλου. Μάλλον θα γιορτάζω τα 33 όλον τον Αύγουστο, γιατί τα παιδιά μου έκαναν έκπληξη με τούρτα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων για αυτή την ομάδα! Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ».