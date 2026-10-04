Ιστορικός θρίαμβος για την Μπαρτσελόνα: Η γυναικεία ομάδα των «μπλαουγκράνα» συνέτριψε 7-0 την Ρεάλ Μαδρίτης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Μπαρτσελόνα κυριάρχησε απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 7-0 στο Καμπ Νου, με την Κλαούντια Πίνα να σημειώνει τέσσερα γκολ και να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Με τη νίκη αυτή, οι «μπλαουγκράνα» πρόσθεσαν ακόμη τρεις βαθμούς στη συγκομιδή τους, διατήρησαν το απόλυτο στο πρωτάθλημα και αύξησαν τη διαφορά τους στους πέντε βαθμούς. Παράλληλα, η συνολική παράδοση στα Clásicos διαμορφώθηκε πλέον στο 25-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα.

Η Πίνα έδωσε από νωρίς το προβάδισμα

Οι γηπεδούχες πήραν τον έλεγχο από τα πρώτα λεπτά, πίεσαν ψηλά και περιόρισαν τη Ρεάλ στο δικό της μισό. Η κυκλοφορία της μπάλας και η ανάπτυξη της Μπαρτσελόνα δημιούργησαν από νωρίς προβλήματα στην άμυνα των φιλοξενούμενων.

Μόλις 227 δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα, η Πίνα άνοιξε το σκορ. Η Ισπανίδα πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, κινήθηκε προς τα μέσα και, εκμεταλλευόμενη την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας, νίκησε τη Φρόμς με αριστερό σουτ για το 1-0.

Η Ρεάλ επιχείρησε να αντιδράσει, χωρίς όμως να δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα. Η Σρέντερ και η Καϊσέδο δεν κατάφεραν να επηρεάσουν την εξέλιξη του αγώνα, ενώ η Μπαρτσελόνα συνέχισε να ελέγχει την κατοχή και να απειλεί σε γρήγορες επιθέσεις.

Σε μία από αυτές τις φάσεις, η Πίνα εκμεταλλεύτηκε το ριμπάουντ μετά την αρχική προσπάθεια της Πάγιορ και πέτυχε το 2-0.

Λίγο αργότερα, η Ισπανίδα ολοκλήρωσε το χατ-τρικ της. Συνεργάστηκε με την Γκουιχάρο, έπαιξε το ένα-δύο και με δυνατό δεξί σουτ έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα.

Η Μπαρτσελόνα συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μόλις ένα λεπτό αργότερα σημείωσε ακόμη ένα γκολ. Η Γκράχαμ συνεργάστηκε με την Πάγιορ, πέρασε τη Λακράρ και με το τελείωμά της διαμόρφωσε το 4-0.

Πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, η Πίνα σκόραρε για τέταρτη φορά. Μετά από νέα συνεργασία με την Πάγιορ, απέφυγε τις αντίπαλες αμυντικούς και έγραψε το 5-0.

Δύο ακόμη γκολ στο δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε μετά την ανάπαυλα. Μία μακρινή πάσα της Γκουιχάρο βρήκε την Γκράχαμ σε θέση επίθεσης και εκείνη, αντί να ολοκληρώσει τη φάση, έδωσε την ασίστ στην Πάγιορ, η οποία πέτυχε το έκτο γκολ της Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ προσπάθησε να διαφοροποιήσει την εικόνα της με διαδοχικές αλλαγές στον χώρο του κέντρου, χωρίς όμως να καταφέρει να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων.

Το τελικό 7-0 διαμόρφωσε η Σέρτενλαϊμπ. Η νεαρή παίκτρια επιχείρησε δυνατό δεξί σουτ από το όριο της περιοχής, αιφνιδίασε τη Φρόμς και ολοκλήρωσε μία ευρεία νίκη για την Μπαρτσελόνα.