Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντιμετώπισε για πρώτη φορά στην καριέρα του την πρώην ομάδα του, τους Μιλγουόκι Μπακς, οδηγώντας τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη με 137-130.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ «άγγιξε» το τριπλ-νταμπλ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 27 πόντους (7/10 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 13/16 βολές), 13 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 32 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα προσέφερε και μία από τις φάσεις της βραδιάς στη δεύτερη περίοδο, όταν σταμάτησε με εντυπωσιακό κόψιμο προσπάθεια για κάρφωμα του ρούκι Μπρέιντεν Μπάρις.

Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Χιτ διεύρυναν το νικηφόρο σερί τους στα έξι παιχνίδια και βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 9-2 στα τελευταία 11 ματς. Άξιοι συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο ήταν ο Μπαμ Αντεμπάγιο με 26 πόντους και ο Ντέιβιον Μίτσελ με 24 πόντους και 6 ασίστ. Από την άλλη πλευρά, οι Μπακς γνώρισαν την 11η διαδοχική τους ήττα -το μεγαλύτερο ενεργό αρνητικό σερί στο ΝΒΑ- με τον Κάιλ Κούζμα να ξεχωρίζει με 26 πόντους και τον Μπάρις να προσθέτει 20.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η επιστροφή των παικτών που μετακόμισαν στο Μιλγουόκι μέσω της ανταλλαγής της 6ης Ιουλίου για τον Αντετοκούνμπο. Ο Τάιλερ Χίρο, το βασικό αντάλλαγμα εκείνου του deal, αποδοκιμάστηκε από το κοινό του Μαϊάμι και έμεινε χαμηλά, με 8 πόντους και 4 ασίστ. Αντίθετα, σημαντική συνεισφορά για τα «Ελάφια» είχαν οι υπόλοιποι παίκτες της ανταλλαγής, με τον Κάσπαρας Γιακουτσιόνις να σημειώνει 20 πόντους, τον Κελ’ελ Γουέαρ 11 και τον Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ 10.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, οι Ντένβερ Νάγκετς ανέτρεψαν διαφορά 17 πόντων (61-44) και επικράτησαν των Μπόστον Σέλτικς με 105-101. Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν σημείωσε 13 από τους 18 πόντους του στην τέταρτη περίοδο -μεταξύ αυτών και τις δύο βολές που έδωσαν το προβάδισμα (102-101) στα 49,1”- ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 24 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ και ο Τζαμάλ Μάρεϊ πρόσθεσε 21, «κλειδώνοντας» τη νίκη με fadeaway στα 6,4” πριν τη λήξη (μετά και από τεχνική ποινή στον Τζέισον Τέιτουμ). Για τους Σέλτικς, που γνώρισαν τη δεύτερη σερί ήττα τους, ο Τέιτουμ είχε 24 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Νεμάιας Κέτα 17 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Πέιτον Πρίτσαρντ 15.

Τέλος, οι Γιούτα Τζαζ ολοκλήρωσαν το απόλυτο στο Λος Άντζελες, νικώντας τους Λέικερς με 109-97 -μία ημέρα μετά το «διπλό» επί των Κλίπερς- για την τρίτη μόλις νίκη τους στη σεζόν. Ο Κιγιόντε Τζορτζ ξεχώρισε με 30 πόντους και 10 ασίστ, ο Έις Μπέιλι πρόσθεσε 19 και ο Μο Μπάμπα μάζεψε 16 ριμπάουντ, με τους φιλοξενούμενους να «καθαρίζουν» το ματς με ένα επιμέρους 15-0 στην τέταρτη περίοδο (από 83-83 σε 98-83). Οι Λέικερς (13-3), που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Όστιν Ριβς και γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μέσα στον μήνα πληρώνοντας το χαμηλό 38,2% εντός πεδιάς, είχαν πρώτο σκόρερ τον Λούκα Ντόντσιτς με 29 πόντους και τον Κουέντιν Γκράιμς με 20.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ – Μέμφις 121-124

Ντάλας – Γκόλντεν Στέιτ 116-94

Ιντιάνα – Χιούστον 104-109

Μαϊάμι – Μιλγουόκι 137-130

Ορλάντο – Φιλαδέλφεια 116-121

Μπρούκλιν – Σικάγο 107-137

Τορόντο – Ουάσινγκτον 99-103

Νέα Ορλεάνη – Ντιτρόιτ 109-122

Οκλαχόμα – Ατλάντα 112-117

Ντένβερ – Βοστώνη 105-101

ΛΑ Λέικερς – Γιούτα 97-109

Σακραμέντο – Φοίνιξ 107-128