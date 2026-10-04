LIVE UPDATE
Έβρος: Φωτιά σε δασική έκταση της Ρούσας Σουφλίου – Πέρασε σε ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 4/10/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Η κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ με αριθμό 3127 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ανακοινώνοντας τους τυχερούς αριθμούς 5, 21, 25, 26, 36 και ΤΖΟΚΕΡ τον αριθμό 4. Το άρθρο ενημερώνει επίσης για τους τρόπους συμμετοχής, είτε μέσω καταστημάτων Allwyn είτε διαδικτυακά στο allwyn.gr, καθώς και για το πρόγραμμα των κληρώσεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΤΖΟΚΕΡ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έγινε η κλήρωση 3127 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (4/10). Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 21, 25, 26, 36 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 4.
  • Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν είτε συμπληρώνοντας το δελτίο τους σε κατάστημα Allwyn, είτε διαδικτυακά μέσω του allwyn.gr.
  • Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, με την κατάθεση δελτίων να ολοκληρώνεται στις 21:30.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Έγινε το βράδυ της Κυριακής (4/10) η κλήρωση με αριθμό 3127 του ΤΖΟΚΕΡ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 21, 25, 26, 36 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός: 4.

Οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν στην κλήρωση με δύο τρόπους. Είτε συμπληρώνοντας και καταθέτοντας το δελτίο τους στο πλησιέστερο κατάστημα Allwyn, είτε μπαίνοντας στο allwyn.gr, όπου μπορούν να καταθέσουν το δελτίο τους διαδικτυακά από όπου κι αν βρίσκονται.

Οι κληρώσεις του ΤΖΟΚΕΡ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00, ενώ η κατάθεση δελτίων ολοκληρώνεται στις 21:30.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ