Κακοκαιρία στην Κρήτη: Ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές, κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί τη Δευτέρα – Ανυπολόγιστες οι ζημιές σε καλλιέργειες και υποδομές

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Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, κτηνοτροφία και υποδομές, προβλήματα στο οδικό δίκτυο και οκτώ εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Σαμαριάς αφήνει πίσω του το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε την Κρήτη τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στο Οροπέδιο Λασιθίου και στα Ζωνιανά, όπου μεγάλες εκτάσεις καλύφθηκαν από νερά και λάσπη, ενώ σημαντικές είναι οι απώλειες σε αγροτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο. Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές προετοιμάζουν την καταγραφή των ζημιών και τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών.

Το πρωί της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου, διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στο νησί, ενώ έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν.

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10+1 συγκλονιστικές φωτογραφίες από την καταστροφική κακοκαιρία

Η επόμενη ημέρα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες των ακραίων φαινομένων, ενώ τα συνεργεία των Δήμων και οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας επιχειρούν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στους δρόμους και να καταγράψουν τις ζημιές.

Οι φωτογραφίες από τις πληγείσες περιοχές σκιαγραφούν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το αποτύπωμα της θεομηνίας: Η Κρήτη είναι πια ένας τόπος «βουτηγμένος» στη λάσπη.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στην Κρήτη

Στα 91 χιλιοστά το ύψος βροχής στο Ξυλόσκαλο Χανίων

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, στο Ξυλόσκαλο Χανίων το ύψος βροχής έφτασε τα 91 χιλιοστά.

Η κατανομή των βροχοπτώσεων αποτυπώνεται στον χάρτη αθροιστικού ύψους βροχής, ενώ παρουσιάζονται και οι οκτώ μεγαλύτερες τιμές που καταγράφηκαν στην Κρήτη έως τις 15:10 της Κυριακής 4 Οκτωβρίου 2026 από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Υπενθυμίζεται ότι 1 χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε 1 λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας ή, ισοδύναμα, σε 1 τόνο νερού ανά στρέμμα.

Εκτεταμένες ζημιές στο Οροπέδιο Λασιθίου

Στο Οροπέδιο Λασιθίου, μεγάλες εκτάσεις του κάμπου έχουν καλυφθεί από νερά και τόνους λάσπης, έπειτα από τις ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις. Η ποσότητα του νερού που έπεσε στην περιοχή αντιστοιχεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται, σε εκείνη που δέχεται η Αττική σε διάστημα δύο ετών.

Σημαντικές ζημιές έχει υποστεί η αγροτική οδοποιία, ενώ σοβαρό είναι το πλήγμα στην παραγωγή πατάτας, στις υπόλοιπες καλλιέργειες και στα κηπευτικά.

Σε αρκετά σημεία, κάτοικοι και παραγωγοί εξακολουθούν να μην μπορούν να προσεγγίσουν τις περιουσίες τους, με αποτέλεσμα να μην έχει ακόμη αποτυπωθεί πλήρως η έκταση των ζημιών.

Μόλις υποχωρήσουν τα νερά, αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή κλιμάκια ελεγκτών για αυτοψίες και καταγραφή των προβλημάτων.

Αγρότες, παραγωγοί και εκπρόσωποί τους αναμένεται να ζητήσουν διαδικασίες αντίστοιχες με εκείνες που εφαρμόστηκαν μετά την κακοκαιρία Daniel, με επιτάχυνση των ελέγχων, παροχή πρώτης αρωγής και καταβολή αποζημιώσεων.

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Ζωνιανά: Ζημιές σε δρόμους, υποδομές και ζωικό κεφάλαιο

Σοβαρές είναι οι συνέπειες και στα Ζωνιανά, όπου ο τοπικός ποταμός υπερχείλισε, ενώ νερά, λάσπη και φερτά υλικά έφραξαν ρυάκια και προκάλεσαν προβλήματα σε μεγάλο μέρος του χωριού.

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και κάτοικοι προχώρησαν στην κατεδάφιση γεφυρών και στο άνοιγμα τοιχίων στα ρέματα, ώστε να δημιουργηθούν διέξοδοι για το νερό και να περιοριστεί ο κίνδυνος εισόδου του ποταμού στον οικισμό.

Τοιχία στις όχθες του ποταμού κατέρρευσαν, ενώ σε τμήμα του οδικού δικτύου καταγράφηκε καθίζηση. Τα νερά προκάλεσαν επίσης ζημιές σε σπίτια, αυλές και πεζοδρόμια.

Μεγάλο είναι το πλήγμα και στην κτηνοτροφία. Στις πλαγιές του Ψηλορείτη δεκάδες ζώα παρασύρθηκαν από τα νερά ενώ βρίσκονταν σε βοσκή και εντοπίστηκαν νεκρά. Κτηνοτρόφοι αναφέρουν ότι οι συνολικές απώλειες φτάνουν σε εκατοντάδες ζώα, ενώ αρκετά δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις και εκτεταμένες φθορές στην αγροτική οδοποιία των ορεινών περιοχών, με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αρκετά σημεία να παραμένει αδύνατη.

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Παραμένουν εγκλωβισμένοι οκτώ άνθρωποι στη Σαμαριά

Σε εξέλιξη παραμένει η προσπάθεια για την ασφαλή απομάκρυνση των οκτώ ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς η συνεχιζόμενη βροχόπτωση δεν επιτρέπει ακόμη την ασφαλή προσέγγισή τους.

Η στάθμη και η ένταση της ροής του νερού στο ρέμα που έχει δημιουργηθεί μέσα στον Εθνικό Δρυμό παραμένουν σε επίπεδα που δεν επιτρέπουν την έναρξη της επιχείρησης. Η προσέγγιση των εγκλωβισμένων αναμένεται να επιχειρηθεί μόλις σταματήσει η βροχή και υποχωρήσουν τα νερά.

Οι οκτώ άνθρωποι είναι έμπειροι και παραμένουν ψύχραιμοι στο σημείο όπου βρίσκονται. Ανάμεσά τους βρίσκεται γιατρός, ενώ έχουν μαζί τους φάρμακα και απαραίτητες προμήθειες.

Παράλληλα, διατηρούν επικοινωνία με τον έξω κόσμο μέσω τηλεφώνου, διαδικτύου και δορυφορικής σύνδεσης. Οι οδηγίες που έχουν λάβει είναι να μην επιχειρήσουν να μετακινηθούν όσο η ροή του νερού παραμένει επικίνδυνη.

Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ομάδα αναμένεται να κινηθεί από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, να προσεγγίσει τους εγκλωβισμένους και να τους συνοδεύσει με ασφάλεια εκτός του φαραγγιού.

Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία στον Δήμο Αμαρίου

Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Αμαρίου.

Την απόφαση έλαβε ο δήμαρχος Αμαρίου για λόγους ασφάλειας των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς οι συνέπειες των έντονων καιρικών φαινομένων εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Στην απόφαση συνεκτιμήθηκαν και τα προβλήματα στις μετακινήσεις, εξαιτίας των ζημιών που έχουν καταγραφεί στο οδικό δίκτυο.

Κυβερνητικό κλιμάκιο στην Κρήτη τη Δευτέρα

Στην Κρήτη θα μεταβεί το πρωί της Δευτέρας διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο, με αντικείμενο την αποτίμηση των προβλημάτων και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην καταγραφή των ζημιών, στην αποτίμηση της κατάστασης και στις παρεμβάσεις που απαιτούνται.

Στη συνέχεια, τα μέλη του κλιμακίου θα επισκεφθούν τις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθούν επιτόπου για τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Στο κλιμάκιο θα συμμετέχουν οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, οι υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης.

Τη μετάβαση του κυβερνητικού κλιμακίου στην Κρήτη είχε προαναγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τη χαρτογράφηση των ζημιών

Για τις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που πλήττονται από έντονα καιρικά φαινόμενα από την 1η Οκτωβρίου 2026 ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, την υπηρεσία με κωδικό EMSR933.

Η ενεργοποίηση έχει ως στόχο την παραγωγή χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, τα οποία θα υποστηρίξουν τους φορείς που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών των φαινομένων.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται η άμεση διάθεση δεδομένων και χαρτών που θα προκύψουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Το υλικό του Copernicus θα διατεθεί δωρεάν από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην αποτίμηση της κατάστασης και στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων της επόμενης ημέρας.