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Νέα εξέλιξη καταγράφεται στην υπόθεση της κινηματογραφικής καταδίωξης στα Ιωάννινα, η οποία κατέληξε σε πυροβολισμούς στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και στον τραυματισμό δύο ατόμων. Η ιδιοκτήτρια του SUV που ενεπλάκη στο περιστατικό συνελήφθη στο Ζεφύρι Αττικής.

Στο μεταξύ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού που διέφυγε και παραμένει άφαντος.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η γυναίκα εμφανίστηκε αυτοβούλως σε αστυνομική υπηρεσία αργά το βράδυ, προκειμένου να δηλώσει την κλοπή του οχήματός της. Ωστόσο, κατά την παρουσία της εκεί, συνελήφθη στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Η συλληφθείσα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αναμένεται να μεταφερθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων, όπου εξελίσσεται η έρευνα για τις συνθήκες της καταδίωξης, καθώς και για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν προκύπτει εμπλοκή της στο περιστατικό.

Η καταδίωξη που κατέληξε στο νοσοκομείο

Όλα ξεκίνησαν όταν ο οδηγός ενός μαύρου SUV αγνόησε το σήμα αστυνομικών να σταματήσει για έλεγχο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στους δρόμους των Ιωαννίνων.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε στον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου είχαν κινητοποιηθεί επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις για να ανακόψουν την πορεία του οχήματος.

Στην είσοδο του νοσοκομείου είχε κατέβει η μπάρα, ενώ στο σημείο βρισκόταν μοτοσικλέτα της Τροχαίας. Ο οδηγός, ωστόσο, δεν σταμάτησε, έσπασε την μπάρα και παρέσυρε τη μοτοσικλέτα, την οποία έσυρε για αρκετά μέτρα, επιχειρώντας να διαφύγει.

Τότε, αστυνομικός της Τροχαίας φέρεται να πυροβόλησε προς το όχημα, στην προσπάθειά του να το ακινητοποιήσει, χωρίς να καταφέρει να ανακόψει τη διαφυγή του οδηγού.

Στον χώρο στάθμευσης του νοσοκομείου βρισκόταν και εργαζόμενος, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας. Αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, έπεσε στο έδαφος για να προστατευτεί από την ανεξέλεγκτη πορεία του SUV.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά ο αστυνομικός της Τροχαίας και ο εργαζόμενος του νοσοκομείου, ενώ η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος και οι πυροβολισμοί θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερες συνέπειες.

Ο άνθρωπος που τραυματίστηκε στο περιστατικό περιγράφει τα όσα έζησε