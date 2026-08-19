Πάτρα: Έκλεψαν 8.000 ευρώ και κοσμήματα από 91χρονη – Πώς κατάφεραν να την ξεγελάσουν οι επιτήδειοι 

Επιτήδειοι έστησαν απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Πάτρα και κατάφεραν να την ξεγελάσουν αποσπώντας μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα. Η 91χρονη κατήγγειλε το γεγονός και μίλησε στον ΑΝΤ1 για το κόλπο των κακοποιών, από το οποίο δύναται να κινδυνεύσουν ακόμα και πολίτες που είναι «υποψιασμένοι».

Η αρχή έγινε όταν μία άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην 91χρονη, λέγοντάς της πώς είναι αστυνομικός. Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 της είπε συγκεκριμένα, «είμαι από την αστυνομία και έχουμε πληροφορία ότι σε λίγο θα σου τηλεφωνήσουν κάποιοι απατεώνες, τους οποίους έχουμε εντοπίσει, έχουμε περικυκλώσει το τετράγωνο, οπότε να κάνεις ότι σου πούνε για να τους πιάσουμε επ’ αυτοφώρω.»

Η γυναίκα, η οποία γνώριζε για τις απάτες αυτές, περίμενε το τηλεφώνημα. Έπειτα από λίγο της τηλεφώνησε ένας άντρας ο οποίος την απείλησε ότι θα τη σκοτώσουν, εάν δεν τους δώσει ότι έχει στο σπίτι της. Την είπε να τα τα βάλει σε σακούλα και να τα πάει σε κάδο απορριμμάτων.

Το δεύτερο τηλεφώνημα της γυναίκας – απατεώνα

Λίγο μετά το απειλητικό τηλεφώνημα η δήθεν αστυνομικός κάλεσε εκ νέου και είπε στην ηλικιωμένη: «Σε πήραν τηλέφωνο; Κάνε ότι σου είπαν, έχουμε κυκλώσει το τετράγωνο».

Πράγματι η γυναίκα πήγε 8.000 ευρώ και τα κοσμήματά της και τα πήγε στον κάδο. Η “αστυνομικός” τηλεφώνησε ξανά και ρώτησε την 91χρονη εάν το έκανε, εάν έβαλε στον κάδο ότι της ζητήθηκε. Όταν δόθηκε η καταφατική απάντηση, η απατεώνισσα είπε: «Πολύ ωραία τους έχουμε πιάσει όλους, τους έχουμε εδώ και τη σακούλα σου την έχουμε στην αστυνομία. Θα σε καλέσουμε το απόγευμα να πάρεις τα χρήματά σου.»

Πρόκειται για μία νέα κομπίνα η οποία δημιουργεί ανησυχία και προβληματισμό για την ευρηματικότητα των κακοποιών.

Η περιγραφή της 91χρονης

Η ίδια η 91χρονη περιέγραψε στον ANT1 όσα έζησε.

«Μεγάλη παγίδα. Σε σημείο που δεν μπορώ να σας περιγράψω. Με πήραν και μου είπαν: “Εμείς σας παίρνουμε τηλέφωνο από την αστυνομική διεύθυνση. Μην φοβάσαι κράτα ανοικτή τη συζήτηση για να μπορέσουμε να τους πιάσουμε στο χέρι”» ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Ότι είχα και δεν είχα τα έβαλα μέσα στη σακούλα και τα πήγα κάτω. Περάσαν, τα πήραν και τα έχασα. Μετά με ξαναπήρε αυτή τηλέφωνο, μου είπε: “Είναι δέκα αυτοί. Έχουμε περικυκλώσει το τετράγωνο. Έχουμε πιάσει τους οκτώ. Δύο είναι αυτοί που λείπουν. Προσπαθούμε να πιάσουμε τους δύο. Αλλά τα χρήματά σου τα πήραμε και τα έχουμε στην αστυνομία. Τα έχουμε φυλαγμένα. Μετά, πάρε το 100 τηλέφωνο».

«Τι έκαναν δεν μπορώ να καταλάβω. Με παγίδεψαν. Δυστυχώς, πέρασαν ώρες για να καταλάβω» κατέληξε η άτυχη ηλικιωμένη.