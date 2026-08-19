Σοκ στον Παναθηναϊκό: Ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο ο Κέντρικ Ναν – Θα μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες

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Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός την προετοιμασία του για τη σεζόν 2026/27, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ.

Ο Ναν υποβλήθηκε άμεσα σε επιτυχημένη αρθροσκοπική μερική μηνισκεκτομή και αναμένεται να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ο Αμερικανός θα χάσει ολόκληρη την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ενώ δεν υπολογίζεται για το Super Cup και αναμένεται να απουσιάσει και από τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της ομάδας στη EuroLeague.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panathinaikos BC (@paobcgr)

Οι επιλογές για την κάλυψη του κενού

Η απουσία του Ναν αποτελεί σημαντικό αγωνιστικό ζήτημα για τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού διαθέτει, πάντως, αρκετές επιλογές στην περιφέρεια για το διάστημα κατά το οποίο ο Αμερικανός γκαρντ θα βρίσκεται εκτός δράσης.

Στο ρόστερ υπάρχουν οι Σιλβέν Φρανσίσκο, Μπράνκου Μπάντιο, Κώστας Σλούκας, Τζέριαν Γκραντ και Δημήτρης Μωραΐτης, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος των αγωνιστικών υποχρεώσεων μέχρι την επιστροφή του Ναν.

Η περσινή σεζόν του Ναν στη EuroLeague

Ο Κέντρικ Ναν αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παίκτες του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν στη EuroLeague, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 18,3 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 3,5 ασίστ και ένα κλέψιμο σε 29 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα συμμετοχής.

Ο Αμερικανός αγωνίστηκε συνολικά σε 37 παιχνίδια, έχοντας ποσοστό ευστοχίας 58% στα δίποντα, 38% στα τρίποντα και 89% στις ελεύθερες βολές.

Η αποθεραπεία του θα καθορίσει τον ακριβή χρόνο επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, με τον Παναθηναϊκό να καλείται να διαχειριστεί την απουσία του στο πρώτο διάστημα της νέας σεζόν.