Γαλλία: Ξεπέρασαν τους 1.200 οι νεκροί τον Ιούλιο από τον καύσωνα

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Διεθνή Νέα

Γαλλία καύσωνας
Φωτογραφία: AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα 3ης-22ας Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες.
  • Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας. Ο Ιούλιος υπήρξε ο θερμότερος και ένας από τους ξηρότερους μήνες που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία.
  • Ο απολογισμός είναι προκαταρκτικός και τα τελικά στοιχεία για ολόκληρο το καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.

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H Γαλλία κατέγραψε 1.243 επιπλέον θανάτους το διάστημα μεταξύ 3ης Ιουλίου και 22ας Ιουλίου, όταν η χώρα επλήγη από πρωτοφανείς υψηλές θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

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Στην καταμέτρηση αυτή περιλαμβάνονται όλοι οι θάνατοι ανεξαρτήτως της αιτίας τους και πρόκειται για μια εκτίμηση που βασίζεται στα πιστοποιητικά θανάτου, τα οποία εκδόθηκαν εκείνη την περίοδο.

Άνθρωποι ηλικίας 75 ετών και άνω αντιπροσωπεύουν τα τρίτα τέταρτα της υπερβάλλουσας θνησιμότητας.

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Ο Ιούλιος υπήρξε ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία και ένας από τους ξηρότερους, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Η Εθνική Αρχή Υγείας της χώρας καταμέτρησε τον περασμένο μήνα 5.764 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 17ης Ιουνίου και 2ας Ιουλίου.

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Ο απολογισμός είναι προκαταρκτικός και τα τελικά στοιχεία θα είναι διαθέσιμα για ολόκληρο το καλοκαίρι τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ανέφερε το υπουργείο.

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