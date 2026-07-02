Καύσωνας στη Γαλλία: Πάνω από 90 πνιγμοί από τις 19 Ιουνίου – Αδιανότητες συνθήκες στα νοσοκομεία λόγω έλλειψης κλιματιστικών

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Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει η Γαλλία, καθώς το πρόσφατο κύμα του ιστορικού καύσωνα άφησε πίσω του τουλάχιστον 1.000 νεκρούς, αλλά και μια κατακόρυφη αύξηση των πνιγμών.

Με το σύστημα υγείας να βρίσκεται ήδη στα όριά του, το προσωπικό των νοσοκομείων εκφράζει έντονη ανησυχία για ένα νέο επερχόμενο κύμα ακραίων θερμοκρασιών, που αναμένεται να πλήξει τη χώρα.

90 πνιγμοί

Η υπουργός Αθλητισμού και Νεολαίας της Γαλλίας, Μαρίνα Φεράρι, ανακοίνωσε την Πέμπτη 2 Ιουλίου, μιλώντας στο δίκτυο RMC Story, ότι ο απολογισμός των νεκρών από πνιγμό έχει αυξηθεί σε «περισσότερους από 90» από τις 19 Ιουνίου, μια περίοδο που συνέπεσε με τις πρώτες ημέρες έντονης ζέστης.

Η ίδια χαρακτήρισε το νούμερο αυτό «ανησυχητικό».

«Μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε ότι μειώθηκε τις τελευταίες ημέρες, οπότε βλέπουμε καθαρά ότι συσχετίζεται με την κορύφωση της ζέστης, όπου οι άνθρωποι αναζητούν δροσιά», εξήγησε.

Αν και δήλωσε ότι δεν έχει στη διάθεσή της λεπτομέρειες για τις ηλικίες των θυμάτων και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάποιο τυπικό προφίλ, επεσήμανε ότι τις πρώτες ημέρες «υπήρχαν πολλοί νέοι άνθρωποι».

Αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, η υπουργός επέμεινε στην ανάγκη επένδυσης πόρων στις πισίνες.

«Πριν από λίγους μήνες, ξεκίνησα μια αναδιοργάνωση του προϋπολογισμού του εθνικού αθλητισμού, δίνοντας προτεραιότητα στις πισίνες. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μια ευπάθεια όσον αφορά τις πισίνες, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές. Εργαζόμαστε για να κάνουμε το επάγγελμα του ναυαγοσώστη πιο ελκυστικό και εργαζόμαστε για μια αναθεώρηση της εθνικής πιστοποίησης ναυαγοσωστών, ώστε να τους δώσουμε μεγαλύτερη αυτονομία στην επίβλεψη».

Παράλληλα, η Φεράρι πρότεινε ως εναλλακτική λύση την ενίσχυση της εκπαίδευσης για κολύμβηση σε ανοιχτά νερά.

«Πρέπει να αναπτύξουμε εκ νέου τη διδασκαλία κολύμβησης σε ανοιχτά νερά, επειδή σήμερα βλέπουμε ξεκάθαρα ότι έχουμε πολλά ατυχήματα που δεν συμβαίνουν σε πισίνες», σημείωσε.

Καθώς ένας νέος καύσωνας προβλέπεται για τη Γαλλία, η υπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο του θερμικού σοκ.

«Με το θερμικό σοκ, ξεχνάμε τα αντανακλαστικά μας. Όταν έχει υπερβολική ζέστη, είναι απολύτως απαραίτητο να βρέχεστε πριν μπείτε στο νερό– δεν βουτάτε απλώς μέσα. Ειδικά αν έχετε φτάσει με το ποδήλατό σας, για παράδειγμα, και το σώμα σας είναι υπερθερμασμένο, δεν μπαίνετε στο νερό έτσι απλά».

Σε κατάσταση συναγερμού τα νοσοκομεία

Στη Γαλλία, έπειτα από ένα κύμα καύσωνα εξαιρετικής έντασης και σχεδόν 1.000 περισσότερους θανάτους από το φυσιολογικό που καταγράφηκαν στη χώρα, τα νοσοκομεία προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύμα ζέστης.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας εκφράζουν σοβαρούς φόβους. Αν και η πίεση έχει «εκτονωθεί» ελαφρώς στα νοσοκομεία από το τέλος του προηγούμενου καύσωνα, το επίπεδο δραστηριότητας παραμένει «πολύ υψηλό».

«Κλιματιστικά που δεν παραδόθηκαν», «εξαντλημένο προσωπικό», «υποστελέχωση λόγω αδειών»: έπειτα από έναν ιστορικό καύσωνα που δοκίμασε σκληρά τα νοσοκομεία, οι υγειονομικοί φοβούνται ένα πιθανό νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν «με όποια μέσα είναι διαθέσιμα».

Στα επείγοντα, η πίεση έχει μειωθεί τις τελευταίες ημέρες, αλλά ο ρυθμός παραμένει πολύ υψηλός, οδηγούμενος κυρίως από τις εξάρσεις χρόνιων ασθενειών, οι οποίες γενικά εμφανίζονται αρκετές ημέρες μετά τον καύσωνα, όπως δήλωσε στη Γερουσία η υπουργός Υγείας, Στεφανί Ριστ.

Την ίδια στιγμή, η Météo-France προβλέπει «πιθανώς ακόμα έναν» καύσωνα.

«Ανησυχούμε πολύ για τους ευάλωτους ασθενείς μας», προειδοποιεί ο Τιερί Αμουρού, εκπρόσωπος του συνδικάτου νοσοκομειακών νοσηλευτών SNPI.

Το ίδιο το προσωπικό είναι «εξαντλημένο», εξασθενημένο από το γεγονός ότι εργάστηκε σε θερμοκρασίες που ξεπερνούσαν τους 35 ή 40 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικούς χώρους, ενώ οι συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν λόγω των προγραμματισμένων αδειών του Ιουλίου.

Οι ελλείψεις

Για να βοηθήσει τα νοσοκομειακά ιδρύματα, το 60% των οποίων είναι απαρχαιωμένα και η συντριπτική πλειονότητα χωρίς κλιματισμό, η κυβέρνηση αποδέσμευσε ένα «ταμείο έκτακτης ανάγκης» ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση «εξοπλισμού ψύξης».

Σύμφωνα με το Γραφείο του πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνί, αυτό θα επιτρέψει την παραγγελία 30.000 κλιματιστικών, τα «πρώτα χίλια» εκ των οποίων θα παραδοθούν σύντομα.

Ωστόσο, η κατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει ότι «η συντριπτική πλειονότητα» θα πρέπει να εισαχθεί, ιδιαίτερα από την Ασία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας.

Ο Τιερί Αμουρού σημειώνει ότι με 3.900 νοσοκομεία και 7.500 οίκους ευγηρίας, η κρατική ενίσχυση αντιστοιχεί σε λιγότερες από τρεις μονάδες για το καθένα, ενώ ανέφερε και «τεχνικούς περιορισμούς».

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο εξοπλισμός των οίκων ευγηρίας με «πραγματικό κλιματισμό» θα κόστιζε «λιγότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ».

«Αυτή τη στιγμή, οι προμηθευτές κλιματιστικών πολλαπλασιάζουν τις τιμές τους επί πέντε, επί δέκα… δεν θα πάμε μακριά», προσθέτει ο Γιαν Λε Μπαρόν, εθνικός γραμματέας της Unsa Santé-Sociaux, προειδοποιώντας ότι στον επόμενο καύσωνα «θα κρεμάμε ξανά κουβέρτες έκτακτης ανάγκης» και «θα καλούμε πίσω εξαντλημένο προσωπικό από τις άδειές του».

Το συνδικάτο κατέθεσε επίσημη προειδοποίηση για «σοβαρό και επικείμενο κίνδυνο», μεταφέροντας τραγικές εικόνες από την προηγούμενη εβδομάδα.

Σε θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, μέλη του προσωπικού «ήταν με δάκρυα στα μάτια», «τραυματισμένα από το γεγονός ότι έπρεπε να επιλέξουν ποιος ασθενής θα λάμβανε ανεμιστήρα ή ψύκτη αέρα».

Στην παιδιατρική πτέρυγα, «τα παιδιά κοιμούνταν στο πάτωμα, αναζητώντας ανακούφιση από τη ζέστη», ενώ το νερό της βρύσης ήταν «χλιαρό» έως και «καυτό» σε ορισμένες περιοχές.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο του Σονί, όπου η γραμματέας του συνδικάτου FO, Λοράνς Μασκολί, αναγκάστηκε να απευθύνει έκκληση για δωρεές στα social media για να εξασφαλίσει μερικά προσωρινά κλιματιστικά, κάνοντας λόγο για «σοβαρή έλλειψη προνοητικότητας» από τις αρχές.

Η πρόγνωση της Météo-France

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας, από την Πέμπτη, οι θερμοκρασίες θα αρχίσουν να ανεβαίνουν στα νότια της χώρας, φτάνοντας τους 33 με 35°C γύρω από τις ακτές της Μεσογείου.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 30°C θα εξαπλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα παραθαλάσσια τμήματα της Μάγχης.

Στα νότια, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 35°C στο Λανγκντόκ-Ρουσιγιόν και από την περιοχή της Τουλούζης έως το βόρειο τμήμα της Ακουιτανίας.

Την επόμενη εβδομάδα, το μοτίβο σε όλη την Ευρώπη ευνοεί τη διατήρηση αντικυκλωνικών συνθηκών, με θερμοκρασίες σημαντικά πάνω από τις κανονικές για ολόκληρη τη Γαλλία, αν και παραμένει δύσκολο να προσδιοριστεί από τώρα η ακριβής ένταση του νέου καύσωνα.