Κρήτη: 58χρονος αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο παιδί επειδή τον… ενόχλησαν οι φωνές του

Μια σοβαρή καταγγελία έχουν στα χέρια τους οι Αστυνομικές Αρχές. Σύμφωνα με αυτή ένας 58χρονος σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, αποπειράθηκε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο παιδί γιατί τον… ενόχλησαν οι φωνές του.

Η μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, 8 και 11 ετών, είναι εκείνη που κατήγγειλε το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζει, ο 58χρονος που νοικιάζει σπίτι στην οικογένεια, ενοχλημένος από τις φωνές των παιδιών, φέρεται να «μπούκαρε» στην οικία ενώ απουσίαζε η μητέρα και να επιτέθηκε στο μικρότερο παιδί, 8 ετών. Κατηγορείται, σύμφωνα με το cretalive.gr, ότι το χτύπησε στο πρόσωπο αλλά και επιχείρησε να το πνίξει με ένα μαξιλάρι.

Αν και η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορούσε στα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της διατάραξης κοινής ησυχίας, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε βάρος του 58χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 8χρονου, με τον συλληφθέντα να παίρνει προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή.

Οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν τον 58χρονο είναι: απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων.