Φωτιά και πυκνοί καπνοί στην Disney World: Eσπευσμένη εκκένωση σε πασίγνωστο παιχνίδι – BINTEO

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Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επισκέπτες του θεματικού πάρκου της Disney World στη Φλόριντα την Τετάρτη, όταν μια συνηθισμένη βόλτα στο εμβληματικό και ιστορικό παιχνίδι «It’s a Small World» μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Μια ξαφνική εστία φωτιάς κατά τη διάρκεια της διαδρομής γέμισε τον χώρο με πυκνούς καπνούς, αναγκάζοντας το προσωπικό να παρέμβει ακαριαία με πυροσβεστήρες για να απομακρύνει με ασφάλεια τους έντρομους επιβάτες.

Τα βίντεο στα social media

Βίντεο από το εσωτερικό του παιχνιδιού δείχνουν τα μέλη του προσωπικού να σπεύδουν να ανταποκριθούν στην έκτακτη ανάγκη, ενώ οι βάρκες συνέχιζαν να κινούνται μέσα στο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, πλάνα που αναρτήθηκαν στο TikTok από τον χρήστη Coach Bragg δείχνουν έναν υπάλληλο της Disney να χρησιμοποιεί πυροσβεστήρα πάνω από τις βάρκες στο Magic Kingdom, ενώ καπνός είχε καλύψει την περιοχή.



Μια άλλη χρήστρια του TikTok, με το όνομα «lowkey.lilyana15», μοιράστηκε επίσης βίντεο από το σημείο, εξαίροντας την ετοιμότητα του προσωπικού.

«Τα μέλη του προσωπικού της Disney έδρασαν γρήγορα για να σβήσουν τη μικρή φωτιά!», δήλωσε.

Η αιτία της φωτιάς

Οι αναφορές στο διαδίκτυο που συνοδεύουν το οπτικό υλικό υποστηρίζουν ότι το περιστατικό προκλήθηκε από έναν φορητό φορτιστή (power bank) ενός επισκέπτη, ο οποίος φέρεται να πήρε φωτιά μέσα σε μια τσάντα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Ένας χρήστης του TikTok έγραψε χαρακτηριστικά ότι για το συμβάν ευθυνόταν η συσκευή και όχι το παιχνίδι «It’s a Small World».

«Αυτό προκλήθηκε από έκρηξη φορητού φορτιστή επισκέπτη – όχι από τη Disney ή το παιχνίδι. Μπορείτε να τους κατηγορήσετε για πολλά, αλλά όχι γι’ αυτό…».

Μια άλλη χρήστρια, η Hanna, υποστήριξε ότι ένα μέλος της οικογένειάς της ενεπλάκη στο περιστατικό και περιέγραψε τι συνέβη, ισχυριζόμενη ότι ένα παιδί είχε τοποθετήσει ανάμεσα στα πόδια του μια τσάντα που περιείχε έναν καινούργιο φορητό φορτιστή, προτού αυτός τυλιχθεί στις φλόγες, αναγκάζοντας τους υπεύθυνους να εκκενώσουν τον χώρο.

Παράλληλα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και ένα σχόλιο από άτομο που δήλωσε υπάλληλος της Disney, επιβεβαιώνοντας αυτή την εκδοχή και ξεκαθαρίζοντας ότι το ίδιο το παιχνίδι δεν υπέστη ζημιές.

Η Disney δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως τα αίτια της φωτιάς, ενώ η California Post έχει έρθει σε επικοινωνία με τη διοίκηση του Walt Disney World για κάποιο επίσημο σχόλιο.