Αιτωλοακαρνανία: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στο φαράγγι του Τρύφου – «Γύρισα και είδα μόνο το σακίδιό του»

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Η βόλτα δύο φίλων, ηλικίας 39 και 42 ετών μετατράπηκε σε «εφιάλτη» στην Αιτωλοακαρνανία. Ο ένας εκ των δύο ανδρών έχασε τη ζωή του και ο δεύτερος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια κατάβασης ράφτινγκ στην περιοχή του Αγίου Βαρβάρου, στα Λουτρά Τρύφου Ξηρόμερου.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας και διάσωσης υπήρξε άμεση, καθώς το σημείο του συμβάντος είναι δύσβατο. Ο επιζών κατάφερε να επικοινωνήσει με τις Αρχές μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112», ενώ όπως είπε, κάποια στιγμή που γύρισε, δεν είδε τον φίλο του, παρά μόνο το σακίδιό του.

Για την ανάσυρση του άτυχου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στήθηκε μια σύνθετη επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν συνολικά 18 πυροσβέστες. Στο σημείο έσπευσαν εξειδικευμένα κλιμάκια από την 6η ΕΜΑΚ, συμπεριλαμβανομένης της Ομάδας Ορμητικών Νερών και της Ορειβατικής Ομάδας, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και χειριστές της Ομάδας Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (drone) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, από το φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ καθώς και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2026

Οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία, παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, με τις αρμόδιες Αρχές να διενεργούν προανάκριση για το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-maistros.gr οι δύο άνδρες κατάγονται από την Άρτα.