Γερμανία: Φωτιά σε νοσοκομείο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες – Ασθενείς βγήκαν με τα κρεβάτια στον δρόμο

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Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη βορειοανατολική Γερμανία, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή νοσοκομειακής κλινικής στην πόλη Λούντβιγκσλουστ.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες αναφορές των αρχών, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 34 τραυματίστηκαν.

Το χρονικό και η εστία της φωτιάς

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ήταν ασθενείς του νοσοκομείου.

Der Dachstuhl eines Krankenhauses in Mecklenburg-Vorpommern hat am frühen Morgen Feuer gefangen. Mehr als 30 Menschen wurden bei dem Brand verletzt, zwei Personen kamen ums Leben. https://t.co/hU5vTD3YGi — DER SPIEGEL (@derspiegel) July 2, 2026



Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, συνολικά 82 ασθενείς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μία συγκεκριμένη πτέρυγα της κλινικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Nordkurier», η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου όπου στεγάζεται το ακτινολογικό τμήμα, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται ταχύτατα σε ολόκληρη την κλινική.

Dachstuhl von Krankenhaus steht in Flammen – mindestens zwei Tote https://t.co/NX0xGOyHRr pic.twitter.com/9Sgmv4OtUN — WELT (@welt) July 2, 2026



Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι «τουλάχιστον ένα άτομο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ανάνηψη», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν το άτομο αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον επίσημο απολογισμό των νεκρών.

Η φωτιά δηλώθηκε στις 4:28 π.μ. τοπική ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις γύρω περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο.

Επιχείρηση εκκένωσης

Δραματικά πλάνα από το σημείο της καταστροφής δείχνουν ασθενείς να απομακρύνονται εσπευσμένα, άλλοι πάνω στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Φορώντας ακόμη τις νοσοκομειακές τους ρόμπες, πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στο πεζοδρόμιο και στο γρασίδι μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο, την ώρα που πυκνοί καπνοί έβγαιναν από τα παράθυρα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο παραμένουν πολυάριθμα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί σύσταση προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

In Ludwigslust ist in einem Krankenhause ein Brand ausgebrochen. Laut Polizei gibt es zahlreiche Verletzte. Das Gebäude wird aktuell evakuiert. https://t.co/8E03DKaGqN — stern (@sternde) July 2, 2026

Η κλινική

Η κλινική LUP στο Λούντβιγκσλουστ, η οποία βρίσκεται στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, κοντά στο Σβερίν, διαθέτει 160 κλίνες.

Λειτουργεί ως νοσοκομείο οξείας φροντίδας παρέχοντας βασικές ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Κλινικής LUP «Helene von Bülow», η οποία διαθέτει μία ακόμη μονάδα στην πόλη Χάγκενοβ.