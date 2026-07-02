Γερμανία: Φωτιά σε νοσοκομείο με τουλάχιστον 2 νεκρούς και 34 τραυματίες – Ασθενείς βγήκαν με τα κρεβάτια στον δρόμο

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην οροφή νοσοκομειακής κλινικής στο Λούντβιγκσλουστ της βορειοανατολικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο ασθενών και τον τραυματισμό 34 ατόμων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση και την εκκένωση 82 ασθενών, με δραματικά πλάνα να δείχνουν την απομάκρυνσή τους. Η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από το ακτινολογικό τμήμα, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται ταχύτατα.

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Διεθνή Νέα

Γερμανία φωτιά νοσοκομείο
Φωτογραφία: Ralf Drefin
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη βορειοανατολική Γερμανία: Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή νοσοκομειακής κλινικής στο Λούντβιγκσλουστ, με τουλάχιστον δύο νεκρούς και 34 τραυματίες.
  • Δραματικά πλάνα δείχνουν ασθενείς να απομακρύνονται εσπευσμένα από το φλεγόμενο κτίριο, άλλοι πάνω στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια.
  • Η φωτιά, που ξέσπασε στις 4:28 π.μ. τοπική ώρα, πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την οροφή του ακτινολογικού τμήματος, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν στο σημείο.

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Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη βορειοανατολική Γερμανία, όταν μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην οροφή νοσοκομειακής κλινικής στην πόλη Λούντβιγκσλουστ.

Σύμφωνα με τις πρώτες επίσημες αναφορές των αρχών, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 34 τραυματίστηκαν.

Το χρονικό και η εστία της φωτιάς

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι οι νεκροί ήταν ασθενείς του νοσοκομείου.


Όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD, συνολικά 82 ασθενείς βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα που ξέσπασε η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε σε μία συγκεκριμένη πτέρυγα της κλινικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής εφημερίδας «Nordkurier», η φωτιά πιστεύεται ότι ξεκίνησε από την οροφή του κτιρίου όπου στεγάζεται το ακτινολογικό τμήμα, με τον πυκνό καπνό να εξαπλώνεται ταχύτατα σε ολόκληρη την κλινική.


Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι «τουλάχιστον ένα άτομο υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε ανάνηψη», χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν το άτομο αυτό συμπεριλαμβάνεται ήδη στον επίσημο απολογισμό των νεκρών.

Η φωτιά δηλώθηκε στις 4:28 π.μ. τοπική ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τις γύρω περιοχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και έσπευσαν στο σημείο.

Φωτογραφία: Sophie Jung

Επιχείρηση εκκένωσης

Δραματικά πλάνα από το σημείο της καταστροφής δείχνουν ασθενείς να απομακρύνονται εσπευσμένα, άλλοι πάνω στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια και άλλοι σε αναπηρικά αμαξίδια.

Φορώντας ακόμη τις νοσοκομειακές τους ρόμπες, πολλοί από αυτούς κατέφυγαν στο πεζοδρόμιο και στο γρασίδι μπροστά από το φλεγόμενο κτίριο, την ώρα που πυκνοί καπνοί έβγαιναν από τα παράθυρα.

Φωτογραφία: Ralf Drefin

Σύμφωνα με την αστυνομία, η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί σε μεγάλη ακτίνα, ενώ στο σημείο παραμένουν πολυάριθμα πληρώματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και πυροσβέστες, με την επιχείρηση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί σύσταση προς τους οδηγούς να αποφεύγουν τη συγκεκριμένη περιοχή.

Η κλινική

Η κλινική LUP στο Λούντβιγκσλουστ, η οποία βρίσκεται στο κρατίδιο του Μεκλεμβούργου-Πομερανίας, κοντά στο Σβερίν, διαθέτει 160 κλίνες.

Λειτουργεί ως νοσοκομείο οξείας φροντίδας παρέχοντας βασικές ιατρικές υπηρεσίες στην περιοχή και αποτελεί τμήμα της ευρύτερης Κλινικής LUP «Helene von Bülow», η οποία διαθέτει μία ακόμη μονάδα στην πόλη Χάγκενοβ.

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