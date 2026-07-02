Φοιτητική στέγη: Τα οικονομικά διαμερίσματα εξαφανίζονται, το κόστος των σπουδών εκτοξεύεται – Αναλυτικοί πίνακες με τις τιμές των ενοικίων

Η διαθεσιμότητα κατοικιών με προσιτό ενοίκιο μειώνεται δραματικά, τα μισθώματα αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και το συνολικό κόστος στέγασης και διαβίωσης επιβαρύνει αποκλειστικά τις οικογένειες, χωρίς να αναγνωρίζεται φορολογικά.

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας αποτελεί πλέον μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το κόστος στέγασης αυξάνεται διαρκώς, ενώ η διαθεσιμότητα οικονομικών κατοικιών μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν τον Μάιο του 2026 κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ενώ σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 αύξηση ενοικίων κατά 10,3%, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3,1%).

Η εύρεση κατοικίας με ζητούμενο μίσθωμα 300 έως 350 ευρώ έχει εξελιχθεί σε εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα στην Αττική. Στο κέντρο της Αθήνας, μόλις το 0,2% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. και άνω του 1ου ορόφου προσφέρεται με ενοίκιο έως 300 ευρώ, έναντι 1,04% το 2025, 0,8% το 2024, 2,89% το 2023 και 12,47% το 2022.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα στα Δυτικά Προάστια, όπου το ποσοστό περιορίζεται στο 1,34%, έναντι 3,1% το 2025, 1,6% το 2024, 23,7% το 2023 και 14,29% το 2022. Στα Νότια και Βόρεια Προάστια, καθώς και στον Πειραιά, η διαθεσιμότητα κατοικιών έως 50 τ.μ. με ζητούμενο μίσθωμα έως 300 ευρώ είναι πλέον μηδενική.

Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη σημαντική επιδείνωση της αγοράς φοιτητικής κατοικίας και επιβεβαιώνουν ότι η πρόσβαση σε οικονομική στέγη εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της στεγαστικής κρίσης. Για πολλές οικογένειες, η κάλυψη του κόστους στέγασης αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες οικονομικές επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών των παιδιών τους.

Αθήνα κέντρο: Σχεδόν το σύνολο των διαθέσιμων φοιτητικών κατοικιών διατίθεται με ενοίκιο άνω των 400€ τον μήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας συνεχίζει να κινείται ανοδικά, με τα ζητούμενα μισθώματα να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

Σύμφωνα με τα κάτωθι στοιχεία, το 98,4% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€ τον μήνα, έναντι 92,49% το 2025 , 86,66% το 2024 και 78,68% το 2023, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή συρρίκνωση των οικονομικότερων επιλογών.

Παράλληλα, 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, όταν το 2022 ήταν μόλις 3 στις 10. Επιπλέον, 4 στις 10 κατοικίες ζητούν μίσθωμα άνω των 600€, ενώ 2 στις 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 700€ τον μήνα.

Ανεξάρτητα από το επίπεδο ανακαίνισης των ακινήτων, η εύρεση οικονομικής φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας αποτελεί πλέον ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση.

Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 4 άνω των 600€ και τα 2 άνω των 700€.

Αθήνα – Δυτικά Προάστια : Σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€ τον μήνα

Η ανοδική πορεία των ενοικίων έχει επεκταθεί και στα Δυτικά Προάστια της Αθήνας. Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 8% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει το 25%.

Σήμερα, σχεδόν 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, ενώ περισσότερες από τις μισές έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€.

Η μεταβολή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Το 2024, περίπου 8 στις 10 κατοικίες είχαν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων 4 στις 10 ξεπερνούσαν τα 500€. Το 2023, περίπου 6 στις 10 κατοικίες διατίθεντο με μίσθωμα άνω των 400€, ενώ μόλις 3 στις 10 ξεπερνούσαν τα 500€.

Στις περιοχές των Δυτικών Προαστίων, 5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 2 άνω των 600€.

Αθήνα Νότια Προάστια: 9 στις 10 διαθέσιμες φοιτητικές κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 450€ τον μήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στα Νότια Προάστια παραμένει ιδιαίτερα ακριβή, με τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 6% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση εκτιμάται μεταξύ 10% και 15%.

Η διαθεσιμότητα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι πλέον πρακτικά μηδενική, ενώ μόλις 1 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχει ζητούμενο μίσθωμα 451€-500€.

Παράλληλα, το 80,1% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, έναντι 72,66% το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή άνοδο των υψηλότερων κατηγοριών ενοικίων. Σχεδόν οι μισές από αυτές ξεπερνούν ακόμη και τα 600€ τον μήνα.

Στις περιοχές των Νοτίων Προαστίων, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 4 άνω των 600€.

Αθήνα Βόρεια Προάστια: 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες καταγράφουν ζητούμενο ενοίκιο άνω των 500€ τον μήνα

Τα Βόρεια Προάστια παραμένουν μία από τις ακριβότερες αγορές φοιτητικής κατοικίας στην Αττική. Τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά περίπου 5% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση κυμαίνεται μεταξύ 15% και 18%.

Σύμφωνα με την έρευνα, 9 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έως 50 τ.μ. διατίθενται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€ τον μήνα, γεγονός που κατατάσσει την περιοχή στις ακριβότερες αγορές φοιτητικής στέγης.

Παράλληλα, 6 στις 10 από τις κατοικίες αυτές έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 700€, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ανατίμηση της αγοράς και τη συνεχή μείωση των οικονομικών επιλογών για τους φοιτητές.

Στις περιοχές των Βορείων Προαστίων, 9 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 6 άνω των 700€.

Πειραιάς :Σχεδόν 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ζητούν ενοίκιο άνω των 500€ τον μήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στον Πειραιά συνεχίζει να καταγράφει έντονες αυξήσεις στα ζητούμενα μισθώματα. Για κατοικίες έως 50 τ.μ., η μέση αύξηση εκτιμάται σε περίπου 8% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 20%.

Η διαθεσιμότητα κατοικιών με ζητούμενο μίσθωμα έως 300€ είναι πλέον μηδενική, επιβεβαιώνοντας την εξαφάνιση των οικονομικών επιλογών.

Παράλληλα, το 73,39% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, έναντι 65,96% το 2025. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σύγκριση με το 2022, όταν μόλις το 11,76% των κατοικιών ξεπερνούσε τα 500€. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, το ποσοστό αυτό έχει υπερεξαπλασιαστεί, αποτυπώνοντας τη ραγδαία ανατίμηση της αγοράς.

Στις περιοχές του Πειραιά, 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, εκ των οποίων τα 5 άνω των 600€.

Θεσσαλονίκη:8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ζητούν ενοίκιο άνω των 400€ τον μήνα

Η αγορά φοιτητικής κατοικίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να καταγράφει έντονες αυξήσεις, με τα ζητούμενα μισθώματα για κατοικίες έως 50 τ.μ. να εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 9% σε σχέση με το 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η συνολική αύξηση προσεγγίζει ή και ξεπερνά το 25%.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 80,18% των διαθέσιμων κατοικιών έως 50 τ.μ. διατίθεται με ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, έναντι 69,96% το 2025 και 59,8% το 2024. Δηλαδή, πλέον 8 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όταν πριν από δύο χρόνια ήταν περίπου 6 στις 10.

Παράλληλα, 4 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 500€, έναντι περίπου 3 στις 10 το 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή μετατόπιση της αγοράς προς υψηλότερα επίπεδα ενοικίων.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 8 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400€, εκ των οποίων τα 4 άνω των 500€.

Το πραγματικό κόστος των σπουδών δεν αναγνωρίζεται φορολογικά

Πέρα από τη συνεχή αύξηση των ενοικίων, υπάρχει ακόμη μία σημαντική παράμετρος που επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά. Το κόστος στέγασης ενός φοιτητή που σπουδάζει μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας της οικογένειας δεν αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη οικογενειακή δαπάνη.

Το μηνιαίο ενοίκιο, τα κοινόχρηστα, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, θέρμανσης, η σύνδεση στο διαδίκτυο, αλλά και το συνολικό κόστος διαβίωσης του φοιτητή δεν αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της οικογένειας, παρά το γεγονός ότι αποτελούν πραγματικές και αναπόφευκτες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την ολοκλήρωση των σπουδών.

Στην πράξη, πολλές οικογένειες καλούνται να συντηρούν μια δεύτερη κατοικία για τέσσερα ή και περισσότερα χρόνια, χωρίς η συγκεκριμένη δαπάνη να αντιμετωπίζεται φορολογικά ως έξοδο εκπαίδευσης ή οικογενειακής στήριξης. Το αποτέλεσμα είναι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών να μειώνεται σημαντικά, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στη φορολογική τους εικόνα.

Η πραγματικότητα αυτή αναδεικνύει την ανάγκη επανεξέτασης του φορολογικού πλαισίου, ώστε τουλάχιστον μέρος του κόστους φοιτητικής στέγασης να αναγνωρίζεται ως εκπιπτόμενη δαπάνη, ιδιαίτερα για οικογένειες που διατηρούν κατοικία σε διαφορετική πόλη αποκλειστικά για τις σπουδές των παιδιών τους, έστω με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η Πολιτεία θα μπορούσε να θεσπίσει την έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του ενοικίου φοιτητικής κατοικίας, των κοινοχρήστων και μέρους των δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία της οικογένειας και οι σχετικές δαπάνες αποδεικνύονται ηλεκτρονικά. Ένα τέτοιο μέτρο θα αποτελούσε ουσιαστική στήριξη των οικογενειών και θα ενίσχυε την ισότιμη πρόσβαση των νέων στην ανώτατη εκπαίδευση

Φοιτητική στέγη: Η δεύτερη εξεταστική για τις οικογένειες

Για χιλιάδες οικογένειες της περιφέρειας, η ανακοίνωση των βάσεων δεν σηματοδοτεί το τέλος της αγωνίας, αλλά την αρχή μιας νέας οικονομικής δοκιμασίας. Η επιτυχία σε μια σχολή της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης συνοδεύεται πλέον από ένα ολοένα αυξανόμενο κόστος στέγασης.

Η φοιτητική κατοικία δεν αποτελεί μόνο το μηνιαίο ενοίκιο. Στο συνολικό κόστος προστίθενται οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα, το διαδίκτυο, οι μετακινήσεις, ο βασικός εξοπλισμός και τα έξοδα διαβίωσης. Έτσι, το πραγματικό μηνιαίο κόστος για έναν φοιτητή σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη μπορεί να ξεπερνά πλέον τα 800 έως 1.000 ευρώ.

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται συνεχώς, καθώς η πλειονότητα των διαθέσιμων κατοικιών συγκεντρώνεται πλέον σε κατηγορίες ενοικίων άνω των 500 ευρώ, ιδιαίτερα στην Αττική.

Η φοιτητική στέγη έχει εξελιχθεί σε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα, καθώς η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το οικογενειακό εισόδημα ή την ικανότητα κάλυψης ενός ολοένα αυξανόμενου στεγαστικού κόστους.

Για πολλές οικογένειες, η πραγματική αγωνία δεν τελειώνει με την ανακοίνωση των βάσεων. Ξεκινά με την αναζήτηση μιας κατοικίας που να μπορούν πραγματικά να αντέξουν οικονομικά.

Γράφει ο Θεμιστοκλής Μπάκας, Πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates