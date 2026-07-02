Απόστολος Ρουβάς: «Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί όταν έβγαινε με τους φίλους του»

Ο Απόστολος Ρουβάς μίλησε για τη σχέση του με τον Σάκη Ρουβά, δηλώνοντας ότι ο αδελφός του δεν τον έπαιρνε ποτέ μαζί του στις εξόδους με τους φίλους του. Στη συνέντευξή του στο Happy Day, αναφέρθηκε επίσης στην προσωπική του ζωή, τη μαγειρική στο σπίτι και το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ στο ίδιο σχολείο με τον Σάκη.

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Your Face Sounds Familiar, YFSF, Σάκης Ρουβάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Απόστολος Ρουβάς αποκάλυψε στη συνέντευξή του στο Happy Day: «Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί όταν έβγαινε με τους φίλους του».
  • Μίλησε επίσης για το τραγούδι, δηλώνοντας: «Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Λίγοι το θυμούνται ευτυχώς και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι».
  • Σχολίασε πως «δεν ήμασταν ποτέ στο ίδιο σχολείο» με τον Σάκη, εξηγώντας γιατί «δεν είχε κοινό έδαφος για να ζήσει τις κατακτήσεις από κοντά».

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«Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί όταν έβγαινε με τους φίλους του» είπε στη συνέντευξή του στο Happy Day ο Απόστολος Ρουβάς. 

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«Στο σπίτι μαγειρεύει η σύζυγός μου, εγώ λείπω συνήθως» περιέγραψε. «Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Λίγοι το θυμούνται ευτυχώς και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι» ανέφερε.

«Δεν ήμασταν ποτέ στο ίδιο σχολείο. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν στο δημοτικό. Δεν είχα κοινό έδαφος για να ζήσω τις κατακτήσεις από κοντά» σχολίασε.

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