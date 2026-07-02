Απόστολος Ρουβάς: «Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί όταν έβγαινε με τους φίλους του»

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«Ο Σάκης δεν με έπαιρνε ποτέ μαζί όταν έβγαινε με τους φίλους του» είπε στη συνέντευξή του στο Happy Day ο Απόστολος Ρουβάς.

«Στο σπίτι μαγειρεύει η σύζυγός μου, εγώ λείπω συνήθως» περιέγραψε. «Το καλό είναι ότι δεν χρειάστηκε να τραγουδήσω ποτέ. Το έχω κάνει 1-2 φορές. Λίγοι το θυμούνται ευτυχώς και καλό είναι να το κρατήσουμε έτσι» ανέφερε.

«Δεν ήμασταν ποτέ στο ίδιο σχολείο. Όταν ο Σάκης ήταν στο Γυμνάσιο, εγώ ήμουν στο δημοτικό. Δεν είχα κοινό έδαφος για να ζήσω τις κατακτήσεις από κοντά» σχολίασε.

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