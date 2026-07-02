Φουρέιρα: «Έβαλε φωτιά» στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας – Στο πλευρό της ο Αλμπέρτο Μποτία

Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της με μια εντυπωσιακή συναυλία στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό show με δυναμικές χορογραφίες και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι Saske, Marseaux και AGapios, ενώ το «Hybrid tour» θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο.

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Ελένη Φουρέιρα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της με μια εντυπωσιακή συναυλία στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό show.
  • Το πρόγραμμα άνοιξε με το νέο της single «Jackie O’», ενώ ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Saske, με τον οποίο ερμήνευσε το πολυπλατινένιο ντουέτο «10’». Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης η Marseaux και ο AGapios.
  • Το «Hybrid tour» θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο, με ξεχωριστές εκπλήξεις σε κάθε σταθμό του.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελένη Φουρέιρα ξεκίνησε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της με μια εντυπωσιακή συναυλία στο κατάμεστο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, προσφέροντας ένα φαντασμαγορικό show με εντυπωσιακή σκηνική παραγωγή, δυναμικές χορογραφίες και όλες τις μεγάλες επιτυχίες της.

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Αρκετοί διάσημοι φίλοι της τραγουδίστριας βρέθηκαν στις κερκίδες αλλά και ο σύντροφός της Αλμπέρτο Μποτία την υποστήριξε δυναμικά.

Το πρόγραμμα άνοιξε με το νέο της single «Jackie O’», ενώ ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Saske, με τον οποίο ερμήνευσε το πολυπλατινένιο ντουέτο «10’». Από το setlist δεν έλειψαν κομμάτια από το πολυεπιτυχημένο album «Hybrid» όπως τα σαρωτικά «Alleluia» και «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», καθώς και τεράστιες δισκογραφικές επιτυχίες της τραγουδίστριας.

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Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης η Marseaux και ο AGapios, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που έδωσε το ιδανικό εναρκτήριο λάκτισμα για την καλοκαιρινή περιοδεία της.

Το «Hybrid tour», σε παραγωγή της Panik Live Productions, θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο, με ξεχωριστές εκπλήξεις σε κάθε σταθμό του.

Ελένη Φουρέιρα

Δείτε βίντεο από την βραδιά:

 

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