Ελένη Φουρέιρα: «Έχω φάει πάρα πολύ bullying» – «Τα Μέσα μου φέρθηκαν πολύ άσχημα»

Η Ελένη Φουρέιρα ήταν καλεσμένη το βράδυ της Τρίτης (30/06) στο τελευταίο επεισόδιο της φετινής σεζόν του «The 2Night Show», όπου μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική της ζωή, τη μητρότητα, το ενδεχόμενο να αποκτήσει δεύτερο παιδί, αλλά και για τις δύσκολες εμπειρίες που βίωσε από τον ρατσισμό και το bullying στα πρώτα χρόνια της καριέρας της.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο να μεγαλώσει η οικογένειά της, η τραγουδίστρια δήλωσε: «Είναι κάτι το οποίο δεν με αγχώνει πια τόσο πολύ. Αν έρθει, καλώς. Δεν το έχω κλείσει, ούτε έχω πει ότι οπωσδήποτε θέλω να κάνω δεύτερο παιδί, ούτε έχω πει ότι δεν θέλω να κάνω δεύτερο. Αν έρθει, θα χαρούμε πάρα πολύ. Αν δεν έρθει, δεν πειράζει, όλα καλά, είμαστε πολύ γεμάτοι ήδη».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι πολλές φορές σκέφτεται τον γιο της και θα ήθελε να αποκτήσει ένα αδερφάκι, ώστε να μεγαλώσει με μια ακόμη στενή οικογενειακή σχέση. «Καμιά φορά λέω, είναι κρίμα να είναι μόνο του, θα ήθελα πάρα πολύ να έχει ένα αδερφάκι. Όμως και να μη γίνει αυτό, έχει μεγάλη οικογένεια, έχει ξαδέρφια, θα αποκτήσει τη δική του οικογένεια έξω από την οικογένειά του, τους φίλους του».

Η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυψε πόσο γεμάτη αισθάνεται με την οικογένεια που έχει δημιουργήσει. «Το όνειρό μου ήταν να κάνω μια ωραία οικογένεια και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι έχω κάνει μια πολύ όμορφη οικογένεια», είπε, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «Νιώθω πάρα πολύ γεμάτη γιατί δεν μου πήρε ούτε η οικογένεια από τη δουλειά μου κάτι, ούτε η δουλειά μου πήρε από την οικογένειά μου κάτι».

Δεν έκρυψε, πάντως, ότι η καθημερινότητα της μητρότητας είναι ιδιαίτερα απαιτητική. «Έχω γίνει χίλια κομμάτια. Δεν είναι τόσο ρόδινο. Ακόμα δεν κοιμάται, ακόμα φωνάζει το βράδυ, ακόμα είμαστε ξαπλωμένοι κάτω σε ένα στρώμα δίπλα από το κρεβάτι του. Έχω γίνει χίλια κομμάτια και εγώ και ο πατέρας του. Δεν είναι τόσο ρόδινο, αλλά είναι δική μου επιλογή».

«Έλεγα πως αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν θα μου δοθούν ίδιες ευκαιρίες»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για το bullying που αντιμετώπισε στην αρχή της πορείας της. «Μου έχουν φερθεί και πάρα πολύ άσχημα, έχω φάει πάρα πολύ bullying. Είναι 50-50, γιατί μου έχουν φερθεί πολύ ωραία και με έχουν βοηθήσει και με έχουν στηρίξει, αλλά έχει περάσει μια περίοδος που έχω φάει πάρα πολύ bullying, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ρατσιστικά σχόλια που δεχόταν εκείνη την εποχή, εκφράζοντας την άποψη ότι αν ακούγονταν σήμερα αντίστοιχες τοποθετήσεις στην τηλεόραση, θα προκαλούσαν σοβαρές αντιδράσεις και πιθανότατα θα οδηγούσαν ακόμη και στη διακοπή μιας εκπομπής. «Αν γυρίσεις πίσω την τηλεόραση τότε, αυτά τα σχόλια τα ρατσιστικά, αν τα κάνανε τώρα, πιστεύω ότι η εκπομπή θα είχε κλείσει», είπε χαρακτηριστικά.

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Η Ελένη Φουρέιρα εξήγησε ακόμη γιατί ως παιδί φοβόταν να μιλήσει ανοιχτά για την αλβανική καταγωγή της. «Πες το ότι ευθύνομαι και εγώ. Για το ρατσισμό ή το bullying που, αν θες, από κάποιες εκπομπές. Μπορεί. Δεν υπήρχε τακτ. Δεν υπήρχε καθόλου τακτ και δεν υπήρχε το ότι δεν υπήρχε αυτό το ότι είναι ένα παιδί που ξεκίνησε την καριέρα του σε μια ξένη χώρα, έχει φάει πάρα πολύ ρατσισμό, οπότε αναγκάστηκε ίσως να προσπαθήσει να κρύψει την καταγωγή του, την έκανε η κοινωνία να την κρύψει; Όταν μεγαλώνεις, αυτό μπαίνει μέσα σου και το έχεις ως φόβο. Λες “αν πω ότι είμαι από την Αλβανία, δεν νομίζω ότι θα μου δοθούν ίσες ευκαιρίες”. Αυτή είναι η πραγματικότητα».

Θυμήθηκε ακόμη τις δύσκολες στιγμές που βίωσε η οικογένειά της, αναφέροντας πως η μητέρα της επικοινωνούσε μαζί της κλαίγοντας, αδυνατώντας να καταλάβει γιατί δεχόταν τέτοια επίθεση χωρίς να έχει κάνει κάτι κακό: «Με έπαιρνε η μάνα μου, έκλαιγε. “Παιδί μου, τι σου έχουν κάνει; Γιατί; Δεν έχεις κάνει τίποτα εσύ”».

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, η Ελένη Φουρέιρα έστειλε ένα μήνυμα προς τα παιδιά που βιώνουν bullying, τονίζοντας πως είναι σημαντικό να μιλούν και να ζητούν βοήθεια. Όπως είπε, ακόμη κι αν δεν μπορούν να απευθυνθούν στους γονείς τους, υπάρχουν ειδικές γραμμές υποστήριξης και άνθρωποι έτοιμοι να τους ακούσουν, υπενθυμίζοντας ότι για κάθε δυσκολία υπάρχει λύση.