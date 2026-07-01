Λαμίν Γιαμάλ: «Μπορώ να παίξω 90 λεπτά απέναντι στην Αυστρία»

Ο Λαμίν Γιαμάλ εμφανίστηκε έτοιμος για πλήρη συμμετοχή στον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία, ενώ αναφέρθηκε στην επιστροφή του από τον τραυματισμό και στις προσδοκίες γύρω από τη «Ρόχα».

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Αθλητισμός

Λαμίν Γιαμάλ, Ισπανία, Μουντιάλ 2026
Lamine Yamal celebrates with Mikel Oyarzabal after giving Spain an early lead. Photograph: Brett Davis/IMAGN IMAGES/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Λαμίν Γιαμάλ δήλωσε έτοιμος να αγωνιστεί 90 λεπτά στον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία για τη φάση των «16», υπογραμμίζοντας «Ναι, μπορώ να παίξω 90 λεπτά απέναντι στην Αυστρία».
  • Παρά τον πρόσφατο τραυματισμό του, ο Γιαμάλ παραδέχθηκε ότι παραμένει προσεκτικός στις δυνατές φάσεις, ωστόσο υπογράμμισε ότι «προπονούμαι στο μέγιστο».
  • Ο 18χρονος εμφανίστηκε πραγματιστής για τις αμφιβολίες γύρω από την Ισπανία, τονίζοντας ότι «το σημαντικό είναι να νικάς» και όχι απαραίτητα να παίζεις καλά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Λαμίν Γιαμάλ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί 90 λεπτά στον αγώνα της Ισπανίας με την Αυστρία, την Πέμπτη, για τη φάση των «16». Ο 18χρονος επιθετικός επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό και παίρνει σταδιακά περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

«Ναι, μπορώ να παίξω 90 λεπτά απέναντι στην Αυστρία», είπε ο Γιαμάλ σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Cope. Ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε για 19 λεπτά απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, για 45 λεπτά κόντρα στη Σαουδική Αραβία, όπου πέτυχε και γκολ, και για 76 λεπτά απέναντι στην Ουρουγουάη.

Η επιστροφή μετά τον τραυματισμό

Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα είχε υποστεί τραυματισμό στον αριστερό μηρό τον Απρίλιο και έχασε το φινάλε της σεζόν με τον σύλλογό του. Ο ίδιος αναγνώρισε ότι παραμένει προσεκτικός στις δυνατές φάσεις, ωστόσο υπογράμμισε ότι προπονείται κανονικά.

«Αν δω ότι υπάρχει μια διεκδικούμενη μπάλα, δεν πηγαίνω πάνω της, όχι μόνο για μένα αλλά και για τον συμπαίκτη μου, ώστε να μην τον τραυματίσω», παραδέχθηκε ο Γιαμάλ. «Όμως προπονούμαι στο μέγιστο», πρόσθεσε.

Η απάντηση για την εικόνα της Ισπανίας

Ο Γιαμάλ ρωτήθηκε και για τις αμφιβολίες που υπάρχουν γύρω από την εθνική Ισπανίας. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, αλλά έμεινε στο 0-0 με το Πράσινο Ακρωτήρι στο πρώτο της παιχνίδι.

Ο 18χρονος εμφανίστηκε πραγματιστής και έδωσε έμφαση στο αποτέλεσμα. «Έχω παίξει πολλές φορές καλά με την Μπαρτσελόνα χωρίς να κερδίσω», υπενθύμισε, τονίζοντας ότι «το σημαντικό είναι να νικάς. Φυσικά θέλουμε να παίζουμε καλά, αλλά αν παίξουμε καλά και χάσουμε, τότε όλοι θα είμαστε στεναχωρημένοι».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Τι προτιμάμε; Να παίξουμε καλά και να είμαστε όπως η Ολλανδία (που αποκλείστηκε από το Μαρόκο στους “16”) ή να παίξουμε άσχημα και να είμαστε όπως η Παραγουάη (που απέκλεισε τη Γερμανία στους “16”);».

Η «Ρόχα» αναζητά πλέον την πρόκριση απέναντι στην Αυστρία, σε μια προσπάθεια να επιστρέψει στις νίκες σε αγώνα νοκ άουτ Παγκοσμίου Κυπέλλου, κάτι που δεν έχει πετύχει από την κατάκτηση του τίτλου το 2010.

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