Συναγερμός στην Καβάλα για διαρροή επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά

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Διαρροή σημειώθηκε σε δύο βυτιοφόρα που μετέφεραν στερεό μόλυβδο στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Καβάλας, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης επικίνδυνου φορτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε στο 464ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στην Καλαμίτσα Καβάλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ. Το φορτίο φέρεται να είναι τοξικό, γι’ αυτό οι αρμόδιες δυνάμεις εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα.

Σε εξέλιξη η επιχείρηση

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και διαχειρίζονται το περιστατικό με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες για επικίνδυνα φορτία. Οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή.