Φλόριντα: 31χρονη σκοτώθηκε από αλιγάτορα – «Και τα δύο της χέρια έχουν κοπεί», είπε ο σύντροφός της

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Τραγικό θάνατο βρήκε μία 31χρονη γυναίκα στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν δέχθηκε επίθεση από αλιγάτορα ενώ βρισκόταν μαζί με τον σύντροφό της και την καλύτερή της φίλη κοντά στο Ορλάντο.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις τους είχαν μπει στον ποταμό Econlockhatchee για να δροσιστούν και βρίσκονταν γονατιστοί σε νερό βάθους περίπου ενός μέτρου, όταν ο αλιγάτορας επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στη γυναίκα.

Συγκλονιστική κλήση στο 911

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο σύντροφος της 31χρονης προσπαθούσε απεγνωσμένα να τραβήξει τη γυναίκα από τα σαγόνια του αλιγάτορα την ώρα που καλούσε το 911.

Στην ηχογράφηση της κλήσης έκτακτης ανάγκης, που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο NBC News, ακούγονται κραυγές και λυγμοί. Ο τηλεφωνητής ενημερώνεται ότι η γυναίκα έχει χάσει και τα δύο της χέρια, ενώ μία άλλη γυναίκα αναφέρει πως το ένα «κρεμόταν από μία κλωστή».

Όταν ο τηλεφωνητής ρώτησε πού βρισκόταν το άλλο χέρι, η απάντηση ήταν μονολεκτική: «Χάθηκε».

Η 31χρονη υπέκυψε στα τραύματά της πριν προλάβουν οι διασώστες να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Η ταυτότητά της δεν έχει ακόμη δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς οι αρχές βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης των συγγενών της.

Δύο αλιγάτορες εξετάζονται με DNA

Μετά την επίθεση, οι αρμόδιες υπηρεσίες παγίδευσαν δύο αλιγάτορες, μήκους περίπου 3,6 και 4 μέτρων, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις DNA, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο επιτέθηκε στη γυναίκα.

Ο υποδιοικητής Γκραντ Έλερ δήλωσε ότι τα ακριβή αίτια της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, επισημαίνοντας ωστόσο πως αυτή την περίοδο οι αλιγάτορες εμφανίζουν αυξημένη επιθετικότητα, καθώς ολοκληρώνεται η εποχή αναπαραγωγής τους.

Παρότι οι σοβαρές επιθέσεις από αλιγάτορες θεωρούνται σχετικά σπάνιες στη Φλόριντα, οι αρχές ανέφεραν ότι μέσα στις τελευταίες επτά ημέρες έχουν καταγραφεί τρεις επιθέσεις.