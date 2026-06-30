Καναδάς: Επική γκάφα σε πινακίδες της Οτάβα – Διαφήμιζαν… «ηβικές» αντί για «δημόσιες» πλατείες

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Ένα πρωτοφανές και άκρως αμήχανο τυπογραφικό λάθος σε γαλλόφωνες διαφημιστικές αφίσες της Οτάβα, προκάλεσε «θύελλα»… γέλιου αλλά και αντιδράσεων στην πρωτεύουσα του Καναδά.

Η εκστρατεία που σχεδιάστηκε για την ανάδειξη των πεζοδρόμων και των ανοιχτών χώρων της πόλης, κατέληξε σε ένα παγκόσμιο viral ατόπημα.

Το γράμμα που άλλαξε όλο το νόημα

Οι αρχές του Καναδά βρέθηκαν σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση εξαιτίας ενός τυπογραφικού λάθους σε μια σειρά αφισών στη γαλλική γλώσσα.

Ενώ ο σκοπός ήταν να διαφημιστεί ένα πρόγραμμα για «δημόσιους» δρόμους, από απροσεξία προωθήθηκαν… «ηβικές πλατείες» (αναφορά στην ήβη/εφηβαίο).

Οι αφίσες, οι οποίες κανονικά έπρεπε να αναγράφουν τη φράση «δημόσιος χώρος» στα γαλλικά (place publique), τυπώθηκαν χωρίς το γράμμα «L» στη λέξη «publiques», τη γαλλική λέξη για το «δημόσιος».

Αυτή η γκάφα είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες πινακίδες να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία της Οτάβα φέροντας το συγκεκριμένο μήνυμα.

Οι αντιδράσεις και η άμεση απόσυρση

Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος μέχρι οι γαλλόφωνοι κάτοικοι της Οτάβα –οι οποίοι αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της πόλης– να παρατηρήσουν το εξαιρετικά αμήχανο λάθος.

Η δημοτική σύμβουλος Στεφανί Πλαντ, η οποία είναι μέλος της επιτροπής γαλλόφωνων υπηρεσιών της πόλης, δήλωσε στο CBC: «Σκέφτηκα, “Ω, αυτό είναι γενικά κακό”».

View this post on Instagram A post shared by Stéphanie Plante (@sixuntrois)



Οι αφίσες αποτελούσαν μέρος μιας προσπάθειας της τοπικής ένωσης βελτίωσης επιχειρήσεων (BIA) της συνοικίας Σέντρεταουν της Οτάβα, με σκοπό να ενθαρρύνει τους πεζούς να χρησιμοποιούν τους δρόμους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγγλόφωνες εκδοχές των πινακίδων, οι οποίες διαφήμιζαν το πρόγραμμα ανοιχτών δρόμων ως «uncommon spaces» (ασυνήθιστους χώρους), τυπώθηκαν χωρίς κανένα απολύτως λάθος.

Ωστόσο, η προβληματική μετάφραση στις γαλλόφωνες αφίσες επισκίασε γρήγορα το πρόγραμμα.

Οι πινακίδες, οι οποίες είχαν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις κατά μήκος της οδού Μπανκ της πόλης νωρίς το Σάββατο, αφαιρέθηκαν τελικά μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Η δημόσια συγγνώμη των υπευθύνων

Η επικεφαλής της ένωσης βελτίωσης επιχειρήσεων έσπευσε αμέσως να ζητήσει συγγνώμη για το σφάλμα, τονίζοντας ότι οι απρεπείς πινακίδες αποσύρθηκαν και σύντομα θα τοποθετηθούν νέες, χωρίς το συγκεκριμένο λάθος.

Η Σαμπρίνα Λεμέι, εκτελεστική διευθύντρια του Centretown BIA, ανέφερε στη δήλωση συγγνώμης της: «Αν και αποδεχόμαστε την ανθρώπινη πλευρά της ατέλειας εδώ στο Σέντρεταουν, αναλαμβάνουμε επίσης την ευθύνη όταν συμβαίνουν λάθη».