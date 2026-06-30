Κατάρ: «Καμία απευθείας συνάντηση ΗΠΑ – Ιράν στη Ντόχα» – Διπλωματικό παιχνίδι για… γερά νεύρα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η διπλωματική κινητικότητα στον Κόλπο, καθώς το Κατάρ ξεκαθάρισε ότι δεν έχουν προγραμματιστεί απευθείας συνομιλίες ή επαφές υψηλού επιπέδου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στη Ντόχα.

Παρά την άφιξη κορυφαίων Αμερικανών απεσταλμένων και ιρανικών τεχνικών κλιμακίων στην καταριανή πρωτεύουσα, οι δύο πλευρές επιδίδονται σε ένα μπαράζ αντιφατικών μηνυμάτων.

Η επίσημη διάψευση από το Κατάρ

Το Κατάρ, που λειτουργεί ως μία από τις κύριες μεσολαβήτριες χώρες στη σύγκρουση, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν προβλέπεται καμία συνάντηση υψηλού επιπέδου ούτε απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες στη Ντόχα, όπου η Ουάσινγκτον έχει στείλει απεσταλμένους για συναντήσεις.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι, μιλώντας σε δημοσιογράφους, διευκρίνισε ότι η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα θα συναντήσει μόνο τους μεσολαβητές.

«Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών τις επόμενες ημέρες. Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει υψηλόβαθμη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών».

Τα 6 δισ. δολάρια και η ασφάλεια στο Ορμούζ

Ο Αλ Ανσάρι τόνισε ότι το ζήτημα των παγωμένων ιρανικών πόρων συνδέεται άμεσα με την πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια των δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων δεν έχουν μεταφερθεί ακόμη στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρήματα αυτά παραμένουν υπόχρεα στη συμφωνία του 2023 και προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά ανθρωπιστικών αγαθών.

Αναφορικά με την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ο Καταριανός εκπρόσωπος σημείωσε ότι χρησιμοποιήθηκε μια ειδική ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την αποκλιμάκωση της έντασης, προκειμένου να περιοριστούν οι εκατέρωθεν ανταλλαγές πυρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Πρόσθεσε δε, ότι το Κατάρ βρίσκεται σε συντονισμό με το Ομάν σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων από τον ζωτικό αυτό θαλάσσιο διάδρομο, υπογραμμίζοντας ότι το Κατάρ θεωρεί υψίστης σημασίας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών.

Αντικρουόμενα μηνύματα

Κορυφαίοι Αμερικανοί απεσταλμένοι επρόκειτο να φτάσουν στο Κατάρ την Τρίτη, όμως η ασάφεια γύρω από τον χρόνο και το περιεχόμενο των όποιων διπλωματικών συνομιλιών εγείρει ερωτήματα για τις προσπάθειες να επιτευχθεί μια μόνιμη παύση του πολέμου με το Ιράν και να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο πλευρές στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα για το αν θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στην αραβική χώρα -όπως έπραξαν αυτόν τον μήνα στην Ελβετία- ή αν θα συνομιλήσουν ξεχωριστά με τους Καταριανούς μεσολαβητές.

Η διπλωματική αυτή εξέλιξη ακολουθεί τις σποραδικές ανταλλαγές πυρών του Σαββατοκύριακου, οι οποίες δοκίμασαν την ενδιάμεση συμφωνία της 17ης Ιουνίου.

Το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) των 14 σημείων έδινε περιθώριο 60 ημερών στις δύο πλευρές για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία στη σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, και να επιλύσουν ακανθώδη ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και ο απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, αναμένονταν να προσγειωθούν στη Ντόχα την Τρίτη για «συναντήσεις υψηλού επιπέδου», με τις τεχνικές συναντήσεις να συνεχίζονται στο περιθώριο.

Ωστόσο, την ώρα που το Ιράν αποστέλλει μια τεχνική αντιπροσωπεία στο Κατάρ αυτή την εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι αυτό δεν έχει «καμία σχέση» με την επίσκεψη των Αμερικανών, καθιστώντας σαφές ότι δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών.

«Δεν θα έχουμε καμία συνάντηση διαπραγματεύσεων σε κανένα επίπεδο με την αμερικανική πλευρά τις επόμενες ημέρες», είπε.

Εστίαση μόνο στην αποκλιμάκωση

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι μια συνάντηση στη Ντόχα θα περιοριζόταν αποκλειστικά σε συζητήσεις για τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ και τη μείωση της έντασης.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, επιβεβαίωσε ότι μια ιρανική αντιπροσωπεία θα βρίσκεται επίσης στη Ντόχα τις επόμενες δύο ημέρες.

Όπως σημείωσε, τα μέλη της θα συναντηθούν με τους Καταριανούς μεσολαβητές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ΗΠΑ θα συμμορφωθούν με αυτό που η Τεχεράνη περιέγραψε ως τις δεσμεύσεις της βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη αυτόν τον μήνα.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, New York Times, Reuters