Ιράν: «Πανηγυρίζει» το ξεπάγωμα 6 δισ. δολαρίων ύστερα από συμφωνία με τις ΗΠΑ – «Δεν επιβεβαιώνονται» οι συνομιλίες στο Κατάρ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη πέτυχε συμφωνία για την αποδέσμευση 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα περιουσιακά της στοιχεία στο Κατάρ, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή ως μια «μεγάλη νίκη» για τον ιρανικό λαό.

Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ, ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι έπειτα από μια συμφωνία με τις ΗΠΑ που ήρε τις κυρώσεις στο πετρέλαιο και τα πετροχημικά, το ποσό αυτό θα επιστραφεί στο Ιράν.

Ο Πεζεσκιάν, ένας μεταρρυθμιστής εντός του ιρανικού θεοκρατικού καθεστώτος, εξήρε την συμφωνία σε σχόλιά του που δημοσιεύθηκαν τη Δευτέρα από το κρατικό πρακτορείο IRNA.

«Βάσει των σχεδίων που έχουν γίνει, 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά 12 δισεκατομμύρια δολάρια των ιρανικών πόρων στο Κατάρ θα απελευθερωθούν και θα επιστραφούν στη χώρα, και οι απαραίτητες ενέργειες παρακολούθησης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε.

Χαρακτήρισε δε τη συμφωνία ως «μια μεγάλη νίκη για τον ιρανικό λαό».

Η στάση των ΗΠΑ και του Κατάρ

Παρά τις δηλώσεις του Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος που αναφέρεται στην αποδέσμευση των κεφαλαίων που κρατούνται από το Κατάρ -βασικό μεσολαβητή μαζί με το Πακιστάν-, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει την απελευθέρωση κανενός παγωμένου ιρανικού περιουσιακού στοιχείου.

Αντίστοιχα, ούτε το Κατάρ έχει αναγνωρίσει οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων, ενώ η αξιοπιστία της κατάστασης κλονίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι το Ιράν επιτέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο σε δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο του Κατάρ, κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στον Περσικό Κόλπο.

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ

Οι αναφορές του Ιρανού Προέδρου εκτιμάται ότι αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποδοχής της «Συμφωνίας του Ισλαμαμπάντ» (Μνημόνιο Συναντίληψης, MoU) από την ιρανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα σε μια στιγμή που ο έλεγχος του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αμφισβητείται.

Οι προσπάθειες να ανοίξουν τα χωρικά ύδατα του Ομάν για την κυκλοφορία από και προς τον Περσικό Κόλπο έχουν προκαλέσει ένταση, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις και απειλές είχαν ανακόψει τη ροή φορτηγών πλοίων και δεξαμενόπλοων από μια δίοδο μέσω της οποίας διερχόταν το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορεύσιμου πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγώντας σε παγκόσμια ενεργειακή κρίση.

Παρά το γεγονός ότι τα Στενά θεωρούνται διεθνής θαλάσσια οδός, το Ιράν έχει επιτεθεί τις τελευταίες ημέρες σε πλοία που κινούνταν κοντά στην πλευρά του Ομάν, προκαλώντας αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές.

Την Κυριακή, το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, περιπλέκοντας περαιτέρω το τοπίο.

Διπλωματικές επαφές στη Ντόχα;

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συνομιλιών, Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές πρόκειται να συναντηθούν στην Ντόχα τις επόμενες ημέρες, για να εργαστούν πάνω στην εφαρμογή του MoU.

Οι μεσολαβητές έχουν ήδη διαμορφώσει κανάλια επικοινωνίας για την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Το Πακιστάν, ένας από τους κύριους μεσολαβητές, ανέφερε ότι οι συνομιλίες για τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας θα επαναληφθούν την Τρίτη.

Η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι οι τεχνικές συνομιλίες παραμένουν στον προγραμματισμό τους και δεν έχουν ακυρωθεί.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τις άμεσες συνομιλίες στη Ντόχα

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τις συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων για την εφαρμογή του Μνημονίου Συναντίληψης που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου, ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Καζέμ Γχαριμπαμπαντί, ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA: «Οι τεχνικές συναντήσεις των ομάδων εργασίας δεν έχουν προγραμματιστεί για αυτήν την εβδομάδα».

«Αν και οι διαβουλεύσεις με το Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της άλλης πλευράς, συνεχίζονται κανονικά, ορισμένες αναφορές των μέσων ενημέρωσης ότι διεξάγονται συζητήσεις των τεχνικών ομάδων εργασίας στη Ντόχα δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν», πρόσθεσε σπεύοντας να χαμηλώσει τους τόνους.



Ο Γχαριμπαμπαντί κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι ο πρώτος γύρος αυτών των τεχνικών συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί εντός του πλαισίου των καθορισμένων ομάδων εργασίας, μόλις διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και αφού υπάρξει οριστική συμφωνία για την ημερομηνία και την τοποθεσία, διευκρινίζοντας ότι οι σχετικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται μέσω των μεσολαβητριών χωρών.