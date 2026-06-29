Ουαλία: Επέζησαν από πτώση αεροσκάφους στη θάλασσα και περίμεναν τους διασώστες καθισμένοι πάνω στο φτερό

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Μια επιχείρηση διάσωσης με αισιόδοξη κατάληξη εκτυλίχθηκε στα ανοικτά των ακτών της Ουαλίας, όταν ένα αεροσκάφος που εκτελούσε διεθνή πτήση παρουσίασε μηχανική βλάβη και πραγματοποίησε αναγκαστική προσθαλάσσωση.

Τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο μετά το σήμα κινδύνου αντίκρισαν έκπληκτα τους δύο επιβαίνοντες να είναι απόλυτα ψύχραιμοι, έχοντας βρει καταφύγιο πάνω στο φτερό του αεροπλάνου που επέπλεε.

Το χρονικό της προσθαλάσσωσης

Το υπερελαφρύ αεροσκάφος είχε ξεκινήσει από την Ιρλανδία με προορισμό το χωριό Αμπερπόρθ της Ουαλίας, όπου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ολονύκτια στάση για ανεφοδιασμό, προκειμένου να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιταλία.

Ωστόσο, λόγω μηχανικών προβλημάτων, αναγκάστηκε να πέσει στη θάλασσα γύρω στις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής, περίπου 10 μίλια βορειοδυτικά του Κεμαές Χεντ.

Μετά την εκπομπή σήματος Mayday, η ακτοφυλακή του Μίλφορντ Χέιβεν κινητοποίησε αμέσως τα πληρώματα των ναυαγοσωστικών λέμβων του RNLI από το Νιού Κι, το Κάρντιγκαν και το Φίσγκαρντ, τα οποία έσπευσαν στο σημείο μαζί με ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής.



Φτάνοντας εκεί, οι εθελοντές διασώστες βρήκαν τους δύο επιβάτες να φορούν τα σωσίβιά τους και να κάθονται πάνω στο φτερό του αεροσκάφους, χωρίς να φέρουν σοβαρούς τραυματισμούς.

«Ήταν εξαιρετικά παγωμένοι, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους»

Η κυβερνήτης του RNLI στο Νιού Κι, Μπέρνι Ντέιβις, δήλωσε ότι τα συντρίμμια του αεροσκάφους εντοπίστηκαν γρήγορα, με τους δύο επιβάτες να επιπλέουν στο νερό «καθισμένοι στο πάνω μέρος, φορώντας σωσίβια».

«Το πλήρωμα του Κάρντιγκαν προσέγγισε με τη ναυαγοσωστική λέμβο και περισυνέλεξε με ασφάλεια και τα δύο άτομα στο σκάφος. Διαπιστώθηκε ότι οι παθόντες ήταν εξαιρετικά παγωμένοι, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους και ανταποκρίνονταν. Το πλήρωμα παρείχε άμεση φροντίδα», πρόσθεσε.

«Όταν φτάσαμε εμείς λίγο αργότερα, το RNLI του Κάρντιγκαν μετέφερε και τους δύο παθόντες στη δική μας ναυαγοσωστική λέμβο, όπου έλαβαν περαιτέρω φροντίδα, συμπεριλαμβανομένων ζεστών ροφημάτων και συνεχιζόμενης περίθαλψης».



«Στη συνέχεια μεταφέραμε τους παθόντες στο λιμάνι του Νιού Κι, όπου βγήκαν στη στεριά στην κεντρική προβλήτα και παραδόθηκαν στη φροντίδα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων της Ουαλίας, πριν μεταφερθούν στο νοσοκομείο», κατέληξε.

Η επιστροφή στην Ιρλανδία

Οι δύο διασωθέντες βρισκόταν σε κατάσταση σοκ και πέρασαν μία νύχτα στο νοσοκομείο, από το οποίο πήραν εξιτήριο το Σάββατο, ενώ έχουν ήδη επιστρέψει στην Ιρλανδία με πλοίο της γραμμής από το Φίσγκαρντ.

Ο πλοηγός του RNLI στο Νιού Κι, Ρις-Τομ Τζόουνς, αποκάλυψε μάλιστα μια εντυπωσιακή σύμπτωση: ένας εκ των επιζώντων είναι ο γείτονας ενός από τους Ιρλανδούς κωπηλάτες που η ίδια ομάδα είχε διασώσει κατά τη διάρκεια της καταιγίδας Arwen τον Νοέμβριο του 2021.