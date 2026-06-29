Ενιαία Λίστα Χειρουργείων: 5 εβδομάδες ο μέσος χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση της επέμβασης – Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας

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Τη μεταρρύθμιση για τη διαχείριση των χειρουργείων του ΕΣΥ, μέσω της Ενιαίας Λίστας και των απογευματινών χειρουργείων παρουσίασε η ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Η Ενιαία Λίστα Χειρουργείων είναι ένα πανελλαδικό ψηφιακό σύστημα που εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ για το διαφανή προγραμματισμό των χειρουργείων βάσει ιατρικών, κοινωνικών και χρονικών κριτηρίων.

Τα Απογευματινά Χειρουργεία εφαρμόζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αυξάνοντας τη δυναμικότητα, επιτρέποντας τη διενέργεια προγραμματισμένων χειρουργείων εκτός ωραρίου σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία. Σύμφωνα με το υπουργείο, η μεταρρύθμιση διασφαλίζει δίκαιο προγραμματισμό των χειρουργείων σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αυξάνει τη δυναμικότητα μέσω συνεργασιών με ιδιωτικές δομές, ενισχύοντας σημαντικά τον αριθμό των επεμβάσεων, εξασφαλίζεται βελτιωμένη πρόσβαση, υπάρχει καλύτερος προγραμματισμός χειρουργικών αιθουσών και διαθεσιμότητας ιατρικού προσωπικού, ενώ η προτεραιοποίηση και η επέκταση του ωραρίου μειώνουν σημαντικά τις καθυστερήσεις.

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων

Συνολικά 522.000 επεμβάσεις ολοκληρώθηκαν το 2025, καταγράφοντας την υψηλότερη χειρουργική δυναμικότητα των τελευταίων ετών, ενώ ο μέσος χρόνος αναμονής για την ολοκλήρωση χειρουργικής επέμβασης από την ημερομηνία καταγραφής στην Ενιαία Λίστα Χειρουργείων, είναι 5 εβδομάδες.

Για μια επέμβαση καταρράκτη, σύμφωνα με το υπουργείο, η αναμονή στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΟΣΑ οι αναμονές ξεπερνούν τους 6-7 μήνες (π.χ. σε Πολωνία και Σλοβενία).

Η αναμονή για αρθροπλαστική ισχίου ανέρχεται σε 11 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΟΣΑ οι αναμονές ξεπερνούν τους 10 -13 ή και 20 μήνες (πχ. Πολωνία και Σλοβενία).

Τα απογευματινά χειρουργεία

Όσον αφορά στην κατανομή των απογευματινών χειρουργείων, το 78% έγινε σε δημόσιες δομές και το 22% σε ιδιωτικές.

Συνολικά 26.845 χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και 66.570 vouchers δόθηκαν προς πολίτες για την άμεση και δωρεάν επιλογή παρόχου.