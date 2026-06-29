Λιάνα Κανέλλη: «Ο Τσίπρας διάλεξε να κυβερνήσει με τον Καμμένο, πώς θα το παίξει τώρα αγνό παρθένο μαλλί;» – Τι είπε για την Καρυστιανού

«Ο κόσμος ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμμένο, δεν πήγε ούτε με το Ποτάμι, ούτε με το ΠΑΣΟΚ, τώρα πώς θα το παίξει αγνό παρθένο μαλλί;» είπε μεταξύ άλλων η Λιάνα Κανέλλη.

Όπως τόνισε στο MEGA, «δεν υπνώνεται ο ελληνικός λαός, τον ύπνο του έχει χάσει. Ο Τσίπρας είναι δοκιμασμένος, δηλαδή έχεις την εμπειρία του Τσίπρα, του γλιστρήματος, της συνεργασίας με την Ακροδεξιά, τον νταμπλά που έπαθαν όλοι οι άνθρωποι που τον παρακολουθούσαν ως Αριστερό και κυβερνώσα Αριστερά και ξαφνικά τους έρχεται στο… κεφάλι ένας Καμμένος και μένουν ξεροί λίγες ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτός είναι δοκιμασμένος. Πώς μπορεί να πουλήσει και πόσο θα πουλήσει την ανανέωση; Εμένα μου θυμίζει κάτι χάπια για την κλιμακτήριο. Αυτά που παρατείνουν λίγο παραπάνω και μειώνουν τα συμπτώματα. Να τραγουδάει το σύνολο του ελληνικού λαού ο 50αρης είναι ο νέος της εποχής, άμα το πούμε έξω θα μας πάρουν με τις ντομάτες. Έφτυσε όπως πετάς τη μύγα από το γιαούρτι τους συνεργάτες με τους οποίους κυβέρνησε. Τους πέταξε έτσι, όπως τη μύγα. Αυτό είναι ανανέωση; Θα τρελαθώ»..

Η βουλευτής του ΚΚΕ είπε στο πλαίσιο αυτό πως «έχω μια πολύ βαθιά πεποίθηση ότι ο λαός έχει δοκιμάσει στο πετσί του και αυτά που παρουσιάστηκαν ως αλλαγές και ως κυβερνώσα αριστερά και κατέστρεψαν την έννοια της αριστεράς. Είναι κοινός τόπος τι έχουμε τραβήξει. Ο κόσμος ξέρει ότι ο Τσίπρας διάλεξε να πάει με τον Καμμένο, δεν πήγε ούτε με το Ποτάμι ούτε με το ΠΑΣΟΚ, τώρα πώς θα το παίξει αγνό παρθένο μαλλί; Όταν ξεκινά κοροϊδεύοντας τους νέους, πόσο ανανεωτικό είναι;»

Η Λιάνα Κανέλλη αναφέρθηκε και στο όνομα ΕΛΑΣ που διάλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το νέο κόμμα του και είπε «φτιάχνεις ένα Τσιπρ-ΕΛΑΣ, παίρνεις το ΕΛΑΣ και το Τσίπρας και λες ότι όλα είναι ανανεωμένα. Αν δεν το πω, θα μπερδέψω τη Δημογλίδου που δεν μου φταίει σε τίποτα η γυναίκα με την αντάρτισσα που είναι στα βουνά; Κι εγώ αν βγάλω και σκοτώσω 3, ντόρο θα κάνω, τι σημαίνει αυτό; Με ηλεκτρονική ψήφο είναι ευκολότερο να διαλέξεις κάτι που μοιάζει με φωτογραφία και μετά να υποστείς τις συνέπειες της ομιλούσας φωτογραφίας. Το influencer στάδιο δεν είναι πολιτική».

Για τη Μαρία Καρυστιανού

Όσον αφορά, δε τη Μαρία Καρυστιανού, η Λιάνα Κανέλλη σχολίασε ότι «παίζει ένα αντισυστημικό προφίλ, ατομικό όμως. Είναι ατομικό αντισυστημικό προφίλ, ατομικό. Είναι μια χαροκαμένη μάνα, τη σέβεσαι και μόνο για αυτό που έχει περάσει. Και δυστυχώς ο τόπος μας είναι γεμάτος χαροκαμένες μάνες, από διαφορετικές αιτίες. Εδώ είχαμε και τη μαζικότητα και την πολιτική και διοικητική ευθύνη ενός τραγικού δυστυχήματος. Τελεία. Παρακάτω… Τι θα συζητήσει κάποιος αντισυστημικά με την κα Καρυστιανού; Τις τιμές των βρεφικών τροφών; Θα συζητήσουμε τα ελληνοτουρκικά; Όχι. Δεν το πάει έξω από το ΝΑΤΟ. Δεν το πάει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το πάει έξω από κάθε καπιταλιστική ρύθμιση. Δεν το πάει πουθενά. Πού είναι το αντισυστημικό και το καινούριο; Δεν μπορείς να παρουσιάζεις μονίμως το κρέας για ψάρι. Το κάνουν αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι νηστεύουν».

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