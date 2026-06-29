Θεσσαλονίκη: Οδηγοί πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου έπειτα από καβγά – Δύο συλλήψεις

Οδηγοί αυτοκινήτων πιάστηκαν στα χέρια στη μέση του δρόμου στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από διαπληκτισμό στο Καλοχώρι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 59χρονου. Συνολικά τρία άτομα ενεπλάκησαν στο επεισόδιο, ενώ συνελήφθησαν ένας 40χρονος και ένας 44χρονος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων καταμεσής του δρόμου στη Θεσσαλονίκη έπειτα από διαπληκτισμό, σε επεισόδιο που συνέβη χθες το απόγευμα στο Καλοχώρι.
  • Από το επεισόδιο τραυματίστηκε 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από 40χρονο και 44χρονο. Οι δύο τελευταίοι απευθύνθηκαν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για πρώτες βοήθειες.
  • Σε συνέχεια της μήνυσης που υπέβαλε ο 59χρονος, συνελήφθησαν τόσο ο 40χρονος όσο και ο 44χρονος, με τον πρώτο να αφήνεται ελεύθερος λόγω νοσηλείας και τον δεύτερο να οδηγείται στον εισαγγελέα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα χέρια πιάστηκαν οδηγοί αυτοκινήτων καταμεσής του δρόμου στη Θεσσαλονίκη έπειτα από διαπληκτισμό. Στο επεισόδιο, το οποίο συνέβη χθες το απόγευμα στο Καλοχώρι, ενεπλάκησαν συνολικά τρία άτομα- οι δύο οδηγοί κι ο συνεπιβάτης ενός εκ των οχημάτων.

Από το επεισόδιο τραυματίστηκε 59χρονος, ο οποίος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με γροθιές και κλωτσιές από 40χρονο και 44χρονο. Οι δύο τελευταίοι, απευθύνθηκαν μετά το περιστατικό στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε συνέχεια της μήνυσης που υπέβαλε ο 59χρονος, συνελήφθησαν τόσο ο 40χρονος όσο και ο 44χρονος– ο πρώτος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα ενόψει της νοσηλείας του, ενώ ο δεύτερος οδηγείται στον εισαγγελέα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν υποβάλει έγκληση για το περιστατικό κατά του 59χρονου.

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