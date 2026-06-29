Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Σήμερα απολογείται ο 44χρονος σύντροφος της μητέρας

Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας του παιδιού.

Η απολογία του επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Έτσι, η διαδικασία συνεχίστηκε μόνο με τις απολογίες της 26χρονης μητέρας του παιδιού και του βιολογικού πατέρα, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Τι υποστήριξε στην απολογία της η μητέρα του παιδιού

Κατά την απολογία της την Παρασκευή, η 26χρονη μητέρα αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος συγκατηγορούμενός της ήταν εκείνος που ασκούσε τη βία σε βάρος του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί της και δεν ήθελε να του κάνει κακό. Υποστήριξε πως ο 44χρονος την χειραγωγούσε και την φοβέριζε, ενώ εκείνος ήταν που χτυπούσε τον μικρό. Δήλωσε ότι φοβόταν να αντιδράσει, καθώς – όπως είπε – δεχόταν και η ίδια βία.

Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, λέγοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Υποστήριξε ότι πίστευε τις εξηγήσεις που της έδινε ο 44χρονος για τους τραυματισμούς, αποδίδοντάς τους σε ατυχήματα ή πτώσεις. Ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος της απώλειας του παιδιού της για όλη της τη ζωή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του τρίχρονου παιδιού είχαν καταγραφεί 32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας.