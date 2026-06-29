Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Σήμερα απολογείται ο 44χρονος σύντροφος της μητέρας

Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, με τον 44χρονο σύντροφο της μητέρας να αναμένεται να απολογηθεί σήμερα. Η 26χρονη μητέρα, στην προηγούμενη απολογία της, αρνήθηκε την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι ο συγκατηγορούμενός της ασκούσε βία στο παιδί, ενώ παραδέχθηκε ότι δεν το προστάτευσε.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ηράκλειο- Άγγελος- κακοποίηση
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο, με τον 44χρονο σύντροφο της μητέρας να απολογείται σήμερα.
  • Η 26χρονη μητέρα αρνήθηκε την κακοποίηση του παιδιού της, αποδίδοντας τη βία στον 44χρονο σύντροφο, ενώ παραδέχθηκε ότι «δεν προστάτευσε το παιδί της».
  • Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε «32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης» στο σώμα του παιδιού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στην Κρήτη, μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 44χρονος κατηγορούμενος σύντροφος της μητέρας του παιδιού.

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Ήμουν καλή μαμά, τον λάτρευα» υποστήριξε στην απολογία της η 27χρονη – Τα τελευταία λόγια του παιδιού πριν πέσει σε κώμα

Η απολογία του επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκε λόγω ασθενείας, καθώς ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο. Έτσι, η διαδικασία συνεχίστηκε μόνο με τις απολογίες της 26χρονης μητέρας του παιδιού και του βιολογικού πατέρα, ο οποίος δικάζεται για περιστατικό κακοποίησης που φέρεται να είχε σημειωθεί πριν το παιδί μεταφερθεί στην Κρήτη.

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής απολογίας, αναμένεται η εισαγγελική πρόταση, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και η έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Ηράκλειο: «Έβγαλε αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια» – Συγκλονίζει η κατάθεση της γιατρού του ΕΚΑΒ στη δίκη για την κακοποίηση μέχρι θανάτου του 3χρονου Άγγελου

Τι υποστήριξε στην απολογία της η μητέρα του παιδιού

Κατά την απολογία της την Παρασκευή, η 26χρονη μητέρα αρνήθηκε ότι κακοποιούσε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι ο 44χρονος συγκατηγορούμενός της ήταν εκείνος που ασκούσε τη βία σε βάρος του.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν χτύπησε ποτέ το παιδί της και δεν ήθελε να του κάνει κακό. Υποστήριξε πως ο 44χρονος την χειραγωγούσε και την φοβέριζε, ενώ εκείνος ήταν που χτυπούσε τον μικρό. Δήλωσε ότι φοβόταν να αντιδράσει, καθώς – όπως είπε – δεχόταν και η ίδια βία.

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Δεν έχω ξαναδεί παιδί σε τέτοια κατάσταση» – Συγκλονίζουν οι καταθέσεις των γιατρών

Παραδέχθηκε ότι δεν προστάτευσε το παιδί της, λέγοντας πως αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής της. Ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης μέχρι το παιδί να χάσει τις αισθήσεις του.

Υποστήριξε ότι πίστευε τις εξηγήσεις που της έδινε ο 44χρονος για τους τραυματισμούς, αποδίδοντάς τους σε ατυχήματα ή πτώσεις. Ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, δηλώνοντας πως θα κουβαλά το βάρος της απώλειας του παιδιού της για όλη της τη ζωή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση, καθώς, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του τρίχρονου παιδιού είχαν καταγραφεί 32 τραύματα διαφορετικής χρονικής προέλευσης, στοιχείο που αποτέλεσε βασικό μέρος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ