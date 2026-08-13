Η ναυαγοσώστρια που έσωσε 16χρονη Γαλλίδα στη Σύρο: Αντιλήφθηκα ότι είχε υποστεί κάποιο τραύμα στον αυχένα και τη σπονδυλική στήλη

Τις συγκινητικές προσπάθειες που κατέβαλε για τη διάσωση μίας 16χρονης τουρίστριας από τη Γαλλία, η οποία τραυματίστηκε στη Σύρο, περιέγραψε η ναυαγοσώστρια Παρασκευή Τσάκου.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τρίτης, όταν η 16χρονη τραυματίστηκε στον αυχένα και την σπονδυλική στήλη βουτώντας από μώλο στην παραλία Βάρη.

Η έγκαιρη αντίδραση της ναυαγοσώστριας, η οποία βρισκόταν στην παραλία αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά οργανώθηκε η διάσωση και η ασφαλής μεταφορά της τραυματισμένης ανήλικης στην ακτή.

«Αντιλήφθηκα ότι η κοπέλα είχε υποστεί κάποιο τραύμα στον αυχένα και τη σπονδυλική της στήλη. Δεν ήξερα τι ακριβώς είχε συμβεί, οπότε δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο πέρα από το να την ακινητοποιήσω με τα χέρια μου. Με τη βοήθεια λουομένων την τοποθετήσαμε όσο το δυνατόν με περισσότερη προσοχή στη σανίδα και τη ρυμούλκησα έξω. Για καλή μας τύχη, ένας λουόμενος ήταν γιατρός και είπε ότι έχει σπάσει κάποιο σπόνδυλο ή έχουν συμπιεστεί οι σπόνδυλοι. Ακόμα δεν έχω δει την κοπέλα, αλλά θεωρώ ότι όλα βαίνουν καλώς», είπε η ναυαγοσώστρια στην ΕΡΤ.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τη λήξη της της ναυαγοσώστριας, η οποία επισήμανε ότι «πρωταρχικό ρόλο έχουν οι γονείς και έπειτα εμείς οι ναυαγοσώστες, καθώς έχουμε την προσοχή μας σε όλη την παραλία σε 100 – 200 κεφάλια που μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέσα στο νερό, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, γι’ αυτό εκπαιδευόμαστε και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είναι όλοι ασφαλείς».