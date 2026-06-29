Διονύσης Σχοινάς: «Το πρώτο τηλεφώνημα με την Καίτη Γαρμπή έγινε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε 2 το μεσημέρι» – Το δώρο που της πήρε

Ο Διονύσης Σχοινάς μίλησε στην εκπομπή «The 2night Show» για την πρώτη του προσέγγιση στην Καίτη Γαρμπή, το δώρο που της έκανε, καθώς και για τον γιο τους, Δημήτρη. Επίσης, αναφέρθηκε στην επιλογή του να αφοσιωθεί στην οικογένεια και σε ένα παλιό ναυάγιο που βίωσε με τον πατέρα του.

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Διονύσης Σχοινάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Διονύσης Σχοινάς αποκάλυψε πώς προσέγγισε την Καίτη Γαρμπή, λέγοντας ότι «της πήγα ένα δώρο» και περιγράφοντας το πρώτο τους τηλεφώνημα που «πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι».
  • Ο τραγουδιστής τόνισε πως «δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά», καθώς «ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου».
  • Ο Διονύσης Σχοινάς εξομολογήθηκε πως «η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν σε ναυάγιο που είχα με τον πατέρα μου», περιγράφοντας πώς «μας ρούφηξε κάτω και από θαύμα κρατηθήκαμε από κάτι ξύλα».

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Για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε για πρώτη φορά την Καίτη Γαρμπή, το δώρο που της έκανε, αλλά και για τον γιο τους, Δημήτρη και την περιπέτεια με τον πατέρα του όταν πήγαν να πνιγούν σε ψάρεμα, μίλησε ο Διονύσης Σχοινάς στην εκπομπή «The 2night Show» στον ΑΝΤ1 με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

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Περιγράφοντας πώς πλησίασε την Καίτη Γαρμπή, ο Διονύσης Σχοινάς είπε ότι «ήταν της Αγίας Αικατερίνης και της πήγα ένα δώρο. Ρώτησε ποιος το έκανε και της είπαν ο μικρούλης ο τραγουδιστής, εγώ είχα βάλει μια καρδιά ξύλινη σε μια άλλη καρδιά. Με φώναξε, με ρώτησε τι κάνω και της λέω “το βράδυ μετά τη δουλειά όταν δεν κοιμάσαι θες να σου δώσω το τηλέφωνο να μιλήσουμε; Εγώ στο λέω γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί σου“. Με κοίταξε, με ρώτησε πόσων χρονών ήμουν και μου είπε “είσαι μικρός”. Εγώ της έδωσα το χαρτάκι με το τηλέφωνό μου και εκείνη με ρώτησε “το είχες έτοιμο στο χέρι σου το τηλέφωνό σου;” και της είπα “όχι, το είχα για να μην ψάχνω πώς να το γράψω”. Τελικά πήρε στις 5 το πρωί και το κλείσαμε στις 2 το μεσημέρι».

Ο τραγουδιστής απάντησε, επίσης, «άχου και δεν με νοιάζει αν ο γάμος μου με πήγε πίσω επαγγελματικά, Ήταν επιλογή μου να κάτσω στο σπίτι και να μεγαλώσω το παιδί μου. Ήταν τα ωραιότερα χρόνια της ζωής μου. Τι να μετανιώσω, που παντρεύτηκα τη Γαρμπή και μου έκανε αυτό το παιδί;. Και μετά ο Θεός μου τα ξαναδίνει με τον Κώστα Λαϊνά και το 4711 και κάνω δεύτερη καριέρα».

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Για τον γιο του, Δημήτρη

Όπως είπε για τον Δημήτρη Σχοινά, «δεν περάσαμε καμία τρελή εφηβεία, ήταν όλα λογικά, ήμασταν από πάνω του με τις ελευθερίες που έπρεπε. Ήμουν κοντά του σε στιγμές που δεν το ήξερε για να φτιάξω το τετράδιο που ήθελα για τον Δημήτρη. Έφαγε bullying επειδή φόραγε γυαλιά επειδή είχε μυωπία και όχι γιατί είχε γνωστούς γονείς. Τότε του είπα βάλτους στη θέση τους, χτύπα τους με το στόμα, δεν υπάρχει πιο ισχυρή γροθιά από τις σωστές λέξεις».

«Η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν…»

Ο Διονύσης Σχοινάς εξομολογήθηκε πως «ήξερα ότι θα γίνω μουσικός και τραγουδιστής» περιγράφοντας ότι «η πρώτη φορά που με έγραψαν οι εφημερίδες ήταν σε ναυάγιο που είχα με τον πατέρα μου». «Στην τρύπα του Καραμανλή είναι το Γαϊδουρονήσι. Ήμασταν 1,5 ώρα ανοιχτά, με ένα βαρκάκι τέσσερα άτομα. Ήρθε το λιμενικό μας είπε φύγετε ότι έρχεται καιρός αλλά εμείς είχαμε βρει τις γόπες. Ήρθαν, όμως, τα κύματα, έγινε στρόβιλος και μας ρούφηξε κάτω και από θαύμα κρατηθήκαμε από κάτι ξύλα που βγήκαν στην επιφάνεια».

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