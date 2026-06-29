Ο «Μπάτμαν» του Μεξικού: Καταδιώκει κλέφτες, τους δένει σε στύλους και τους ζωγραφίζει γατίσια μουστάκια

Μια ασυνήθιστη υπόθεση αυτοδικίας απασχολεί τις αρχές του Μεξικού, οι οποίες καταζητούν τον «Μπάτμαν» που δένει και εκθέτει δημόσια κλέφτες μοτοσικλετών στο Χαλίσκο. Ο μυστηριώδης άνδρας ακινητοποιεί υπόπτους, τους δένει σε στύλους και τους ζωγραφίζει μουστάκια, αφήνοντας δίπλα τους τις φερόμενες ως κλεμμένες μοτοσικλέτες. Παρά τις κατηγορίες για κλοπές, η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα, ενώ ο αυτόκλητος τιμωρός παραμένει ασύλληπτος.

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Διεθνή Νέα

Μεξικανός Μπάτμαν Μεξικό
Πηγή: X / @LuisCardenasMx
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια ασυνήθιστη υπόθεση αυτοδικίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Μεξικού, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άγνωστου άνδρα που έχει λάβει το προσωνύμιο «Μπάτμαν».
  • Τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν δεμένοι με ισχυρή μονωτική ταινία σε στύλους ηλεκτροφωτισμού, ενώ πολλοί βρέθηκαν με ζωγραφισμένα μουστάκια και τη λέξη «κλέφτης» στα πρόσωπά τους.
  • Παρά τις κατηγορίες για κλοπές, οι αρχές αντιμετωπίζουν τους δεμένους άνδρες ως θύματα και προσπαθούν να συλλάβουν τον «τιμωρό».

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Μια ασυνήθιστη υπόθεση αυτοδικίας απασχολεί τις αστυνομικές αρχές του Μεξικού, οι οποίες έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άγνωστου άνδρα που έχει λάβει το προσωνύμιο «Μπάτμαν».

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Ο μυστηριώδης «τιμωρός» έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των επίδοξων ληστών στην περιοχή του Χαλίσκο, καθώς εντοπίζει υπόπτους για κλοπές μοτοσικλετών, τους ακινητοποιεί και τους εγκαταλείπει δεμένους σε δημόσια θέα, αναγκάζοντας την αστυνομία να τον αντιμετωπίζει πλέον ως καταζητούμενο.

 

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Το τελετουργικό του «Μπάτμαν»

Τουλάχιστον πέντε άνδρες εντοπίστηκαν αβοήθητοι, δεμένοι με ισχυρή μονωτική ταινία σε στύλους ηλεκτροφωτισμού μέσα σε διάστημα δέκα ημερών, με τα περιστατικά να ξεκινούν στις 13 Ιουνίου στην περιοχή Λάγος ντε Μορένο του Χαλίσκο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Sun.

Ο άγνωστος άνδρας δεν περιορίζεται μόνο στο να δένει τους υπόπτους.

Πολλοί από τους φερόμενους ως κλέφτες βρέθηκαν έχοντας ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους γατίσια μουστάκια, καθώς και τη λέξη «κλέφτης» γραμμένη στα ισπανικά.

Τα στοιχεία αυτά ήρθαν στο φως μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X ο Μεξικανός δημοσιογράφος Λουίς Κάρδενας.


Ο τιμωρός —τον οποίο ο Κάρδενας αποκάλεσε «Μπάτμαν του Λάγος ντε Μορένο»— φροντίζει μάλιστα να αφήνει τις φερόμενες ως κλεμμένες μοτοσικλέτες ακριβώς δίπλα στους δεμένους άνδρες, προκειμένου να εκθέσει δημόσια τα εγκλήματά τους.

Σε μία από τις φωτογραφίες, αποτυπώνονται δύο άνδρες δεμένοι με την ταινία πλάτη-με-πλάτη πάνω σε έναν στύλο, με μια μοτοσικλέτα παρατημένη ακριβώς μπροστά τους.

Πηγή: X / @LuisCardenasMx

Η στάση της αστυνομίας

Παρά το γεγονός ότι οι δεμένοι άνδρες κατηγορούνται για κλοπές, οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση από τη νομική της διάσταση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, ο γραμματέας Κρατικής Ασφάλειας, Χουάν Πάμπλο Ερνάντες, δήλωσε: «Η αστυνομία αντιμετωπίζει τους δεμένους άνδρες ως θύματα και προσπαθεί να συλλάβει τον τιμωρό».


Οι άνδρες απεγκλωβίστηκαν από τους στύλους όταν κόπηκαν οι ταινίες και έλαβαν τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά τους, ενώ παραμένει ασαφές εάν διεξάγεται παράλληλη έρευνα εις βάρος τους για τις καταγγελλόμενες κλοπές.

Μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη για τη δράση του «Μπάτμαν», ωστόσο οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει δύο οχήματα που ενδέχεται να συνδέονται άμεσα με τα συγκεκριμένα περιστατικά.

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