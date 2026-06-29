Κέιτ Μίντλετον: Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας ολοκλήρωσε το Three Peaks Challenge για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ολοκλήρωσε την πρόκληση Three Peaks Challenge για την ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity, του φιλανθρωπικού οργανισμού του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Η πριγκίπισσα, η οποία είχε ανακοινώσει το 2024 τη διάγνωση καρκίνου και στις αρχές του 2025 ότι η νόσος βρισκόταν σε ύφεση, επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της ολιστικής φροντίδας υγείας για τους ανθρώπους με καρκίνο.

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Κέιτ Μίντλετον
Φωτογραφία: Instagram/ princeandprincessofwales
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, ολοκλήρωσε την πρόκληση Three Peaks Challenge για την ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity, του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Η ίδια περιέγραψε την προσπάθεια ως «μια ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω».
  • Η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει το 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, ανακοινώνοντας στις αρχές του 2025 ότι η νόσος βρισκόταν σε ύφεση. Έκτοτε έχει επιστρέψει σταδιακά στα επίσημα βασιλικά της καθήκοντα, εκφράζοντας την «ανακούφισή» της.
  • Μέσω αυτής της πρόκλησης, η πριγκίπισσα επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον βαθύτερο αντίκτυπο μιας σοβαρής ασθένειας και τη σημασία της ολιστικής φροντίδας υγείας. Όπως δήλωσε, «ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής».

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Η Κέιτ Μίντλετον, Πριγκίπισσα της Ουαλίας, ολοκλήρωσε την πρόκληση Three Peaks Challenge για την ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity, του φιλανθρωπικού οργανισμού του νοσοκομείου όπου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο. Περιέγραψε την προσπάθεια ως «μια ευκαιρία να εξερευνήσει τη ζωή πέρα από τη διάγνωση και να προσφέρει κάτι πίσω».

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Η πρόκληση περιλαμβάνει την ανάβαση στις υψηλότερες κορυφές της Αγγλίας, της Σκωτίας και της Ουαλίας μέσα σε 24 ώρες, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η πριγκίπισσα είχε αποκαλύψει το 2024 ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο και, στις αρχές του 2025, ανακοίνωσε ότι η νόσος βρισκόταν σε ύφεση.

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Κέιτ Μίντλετον
Φωτογραφία: Instagram/ princeandprincessofwales

Την Κυριακή δήλωσε ότι επιθυμεί να στηρίξει την ολιστική φροντίδα υγείας για τους ανθρώπους με καρκίνο, εξηγώντας ότι αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της «ευεξίας, της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ποιότητας ζωής κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».

Γράφοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με μια φωτογραφία της από την κορυφή του Μπεν Νέβις, ανέφερε:

«Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι και αισθάνεσαι και επηρεάζει βαθιά κάθε πτυχή της ζωής. Το γνωρίζω από προσωπική εμπειρία και ξέρω ότι η πορεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας, αλλά και μετά από αυτήν, απαιτεί κάτι περισσότερο από την ιατρική φροντίδα και μόνο».

 

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Στη συνέχεια ανέφερε:

«Μέσα από αυτή την πρόκληση, θέλω να ευαισθητοποιήσω το κοινό σχετικά με τον βαθύτερο αντίκτυπο μιας σοβαρής ασθένειας και τη σημασία της ολιστικής φροντίδας υγείας.

Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και η παροχή φροντίδας που αντιμετωπίζει τον ασθενή ως σύνολο του επιτρέπει σε όσους ζουν με τον καρκίνο να διαχειριστούν την εξαιρετικά προσωπική πρόκληση της διάγνωσης.

Οι ολιστικές θεραπείες λειτουργούν συμπληρωματικά προς την κλινική θεραπεία και βοηθούν τους ασθενείς να διατηρήσουν την ευεξία, την ψυχική ανθεκτικότητα και την ποιότητα ζωής τους κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δύσκολης περιόδου».


Το Νοσοκομείο Royal Marsden περιγράφει την ολιστική φροντίδα ως «μια προσέγγιση που υποστηρίζει τον άνθρωπο συνολικά, ενσωματώνοντας τη σωματική, συναισθηματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία παράλληλα με την κλινική φροντίδα».

Με την ολοκλήρωση της πρόκλησης στην Ουαλία, την πριγκίπισσα υποδέχθηκαν μέλη της οικογένειάς της, μεταξύ των οποίων ο Πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, τα τρία παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, οι γονείς της, Κάρολ και Μάικλ Μίντλετον, καθώς και ο αδελφός της, Τζέιμς Μίντλετον.

Όταν η πριγκίπισσα ανακοίνωσε τη διάγνωση του καρκίνου, την είχε χαρακτηρίσει ως «ένα τεράστιο σοκ», λέγοντας ότι είχε περάσει «μερικούς απίστευτα δύσκολους μήνες».

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή του καρκίνου δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο το Παλάτι του Κένσινγκτον είχε δηλώσει τότε ότι ήταν βέβαιο πως η πριγκίπισσα θα αναρρώσει πλήρως.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, ανακοινώνοντας ότι η ασθένεια βρισκόταν σε ύφεση, εξέφρασε την «ανακούφισή» της. Έκτοτε έχει επιστρέψει σταδιακά στα επίσημα βασιλικά της καθήκοντα.

 

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