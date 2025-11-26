H συμπεριφορά των ανθρώπων σε δημόσιους χώρους βελτιώνεται όταν είναι κοντά ο… Μπάτμαν – Τι έδειξε νέα έρευνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μπάτμαν
πηγή: unsplash.com

H ανθρώπινη συμπεριφορά σε δημόσιους χώρους βελτιώνεται όταν υπάρχει κάποιος τριγύρω ντυμένος ως ο υπερήρωας Μπάτμαν, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Η έρευνα με επικεφαλής τον Φραντσέσκο Πανίνι, καθηγητή Κλινικής Ψυχολογίας στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Μιλάνου και μια ομάδα ερευνητών καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα έπειτα από ένα πείραμα. Οι ερευνητές έβαλαν έναν άνδρα ντυμένο ως Μπάτμαν να στέκεται σε βαγόνι του μετρό για να δουν αν αυτό επηρέαζε τις καθημερινές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επιβατών.

Αποδεικνύεται ότι σίγουρα επηρέαζε… το «φαινόμενο του Μπάτμαν» είναι πραγματικό, καθώς οι επιβάτες ήταν πιο εξυπηρετικοί ο ένας προς τον άλλον παρουσία του υπερήρωα.

Πιο συγκεκριμένα, η απροσδόκητη εμφάνιση κάποιου ντυμένου ως Μπάτμαν δημόσια ενθαρρύνει «φιλοκοινωνική συμπεριφορά» πράξεις βοήθειας των άλλων.

Στο πλαίσιο του πειράματος, οι ερευνητές έβαλαν μια γυναίκα που φαινόταν έγκυος να επιβιβαστεί σε βαγόνι του μετρό του Μιλάνου και παρατήρησαν πόσο συχνά οι συνεπιβάτες προσφέρονταν να της παραχωρήσουν τις θέσεις τους, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Στη συνέχεια, επανέλαβαν την κατάσταση, η έγκυος γυναίκα επιβιβάστηκε στο τρένο και ένας άντρας ντυμένος ως Μπάτμαν μπήκε επίσης από μια άλλη πόρτα. Συνολικά, παρατήρησαν 138 επιβάτες και είχαν μερικά ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Αποδεικνύεται ότι ο Μπάτμαν παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς πάνω από το 67% των επιβατών προσέφεραν τις θέσεις τους όταν ο υπερήρωας ήταν στο τρένο και αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 37% χωρίς τον Μπάτμαν.

Το πιο ενδιαφέρον μέρος του πειράματος είναι ότι το 44% των ανθρώπων που προσέφεραν τις θέσεις τους αργότερα ανέφεραν ότι δεν είχαν καν παρατηρήσει ότι ο Μπάτμαν ήταν εκεί και έτσι οι ερευνητές σημείωσαν πώς μπορεί να μην γνώριζαν τον Μπάτμαν, αλλά ότι ένα «πρότυπο επίγνωσης που προκαλείται από μια διαταραχή στη ρουτίνα μπορεί να μεταδίδεται κοινωνικά».

H μελέτη εξέτασε κατά πόσον ένα απροσδόκητο γεγονός, όπως η παρουσία ενός ατόμου ντυμένου ως Μπάτμαν, θα μπορούσε να αυξήσει την φιλοκοινωνική συμπεριφορά διαταράσσοντας τη ρουτίνα και ενισχύοντας την προσοχή στην παρούσα στιγμή.

