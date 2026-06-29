Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Στοχευμένη επίθεση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Αχαρνών έπειτα από έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, προκαλώντας υλικές ζημιές και έναν μικρό κρατήρα. Τα πρώτα στοιχεία, όπως υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και βραδύκαυστο φυτίλι, δείχνουν μια σχεδιασμένη και στοχευμένη επίθεση, με τις αστυνομικές έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση των δραστών.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Αχαρνών έπειτα από έκρηξη που έγινε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
  • Έχουν εντοπιστεί μέσα σε σακούλα υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και βραδύκαυστο φυτίλι, γεγονός που δείχνει ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη.
  • Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Αχαρνών έπειτα από έκρηξη που έγινε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε μικρός κρατήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί μέσα σε σακούλα υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και βραδύκαυστο φυτίλι, γεγονός που δείχνει ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ