Αχαρνών: Έκρηξη σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων – Στοχευμένη επίθεση δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

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Πανικός προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Αχαρνών έπειτα από έκρηξη που έγινε σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε μικρός κρατήρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί μέσα σε σακούλα υπολείμματα εκρηκτικής ύλης και βραδύκαυστο φυτίλι, γεγονός που δείχνει ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη και στοχευμένη.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.